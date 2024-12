Kobiety, które obejmą najważniejsze stanowiska w administracji Donalda Trumpa. Kim są?

Była również jednym z potencjalnych kandydatów Trumpa na stanowisko wiceprezydenta. Jej pozycję w kręgu politycznym Trumpa osłabiła jednak publikacja książki pt. „No Going Back: The Truth on What’s Wrong with Politics and How We Move America Forward” („Nie ma odwrotu: Prawda o tym, co złego jest w polityce i jak posunąć Amerykę naprzód”), w której opisuje kontrowersyjną historię, jak zastrzeliła swojego 14-miesięcznego psa myśliwskiego, ponieważ nie odpowiadał jej wymaganiom dotyczącym cech idealnego psa myśliwskiego.

Elise Stefanik – ambasador Stanów Zjednoczonych przy ONZ

Elise Stefanik jest republikanką o polsko-włoskich korzeniach. Obecnie reprezentuje stan Nowy Jork w Izbie Reprezentantów. W wieku 30 lat, w 2014 roku, została najmłodszą kobietą wybraną do Kongresu. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Harvarda, rozpoczęła pracę w administracji prezydenta George'a W. Busha, jako członkini personelu U.S. Domestic Policy Council w Białym Domu. Później pracowała w biurze Joshuę Boltena, szefa sztabu Białego Domu.

