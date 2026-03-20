Jill Biden: Moje życie jest wspaniałe, jednak mierzę się z tymi samymi wyzwaniami, którym usiłują sprostać inne kobiety.
– Przyjęłam rolę pierwszej damy Stanów Zjednoczonych w wyjątkowym momencie historii naszego kraju. W samym środku pandemii i tuż po szturmie na Kapitol 6 stycznia 2021 r. nasza wytrzymałość, empatia i wiara w drugiego człowieka były wystawione na ciężką próbę. Przetrwaliśmy ten trudny czas. Możliwość piastowania stanowiska, które wówczas objęłam za sprawą prezydentury mojego męża, była największym zaszczytem, jaki mnie spotkał, a biografia „View from the East Wing” zawiera podsumowanie tego wyjątkowego rozdziału w moim życiu. Niektóre opowieści znajdujące się na jej kartach, mogą być czytelnikom znane, ale są i takie, które nigdy nie zostały przedstawione opinii publicznej – zachęca autorka rzeczonej biografii, prezentując okładkę swojego dzieła w nagraniu dostępnym w mediach społecznościowych. Kiedy odbędzie się oficjalna premiera książki i jakie inne publikacje ma w swoim dorobku była wykładowczyni Northern Virginia Community College?
W przeszłości do tego stopnia obawiała się przemówień publicznych, że w noce poprzedzające takie wydarzenia nie mogła zmrużyć oka. Roztrzęsiony głos i trema sprawiały, że z trudem artykułowała zdania. – Bez problemu komunikowałam się z 25-osobową grupą uczniów, ale myśl o wygłoszeniu mowy przed audytorium złożonym z kilkuset czy nawet kilku tysięcy słuchaczy paraliżowała mnie. Gdy jednak mój mąż został wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, zrozumiałam, że zyskałam wyjątkową sposobność do przekazywania światu tych treści, na których zależy mi najbardziej. Mogę mówić o edukacji, zdrowiu, potrzebie zadbania o rodziny weteranów wojennych – wymieniała podczas spotkania z czytelnikami w 2019 r. Promowała wówczas książkę „Where the Light Enters: Building a Family, Discovering Myself” (tłum. „Tam, gdzie wpada światło. O budowaniu rodziny i odnajdywaniu siebie”) zawierającą wspomnienia z początków związku z mężem, a także relacji panujących między małżonkami a ich dziećmi: dwojgiem synów z poprzedniego małżeństwa Joe Bidena oraz córką, która przyszła na świat cztery lata po ślubie byłej pary prezydenckiej.
Wysiłek włożony w pokonanie lęku przed publicznymi wystąpieniami był niezbędny w realizacji wyzwań zawodowych wynikających z roli drugiej, a następnie pierwszej damy Stanów Zjednoczonych – odpowiednio w latach 2009-2017 oraz 2021-2025. – Tę naukę przekazywałam też moim uczniom i studentom, podkreślając, jak ważne jest podejmowanie ryzyka i walki z własnymi słabościami. Ja sama ćwiczyłam swoje publiczne przemówienia, bez końca powtarzając sobie, że muszę stać się lepsza w tej dziedzinie. Moim uczniom wpajam tę samą zasadę, mając świadomość, że umiejętność radzenia sobie z własnymi słabościami bywa w życiu ważniejsza niż wiedza nabyta w trakcie kilku lat studiów – przekonywała podczas wspomnianego spotkania. – Być może nie powinnam tego mówić w obecności dziekana mojej uczelni – dodała ze śmiechem, udowadniając, że sztukę publicznych przemówień opanowała do perfekcji.
Rzeczona umiejętność pozostaje nie do przecenienia nie tylko w kontekście działalności publicznej byłej pierwszej damy Stanów Zjednoczonych. Jako absolwentka anglistyki na Uniwersytecie Delaware i pedagogiki na Uniwersytecie West Chester, która w 2007 r. uzyskała doktorat z zakresu nauk pedagogicznych (Doctor of Education – Ed.D.), ma wieloletnie doświadczenie w pracy nauczyciela i wykładowcy akademickiego. Swoją zawodową aktywność prowadziła nieprzerwanie nawet wtedy, gdy jej mąż został wiceprezydentem, a następnie prezydentem Stanów Zjednoczonych, sprawnie łącząc obowiązki wynikające z funkcji publicznej z tymi, do których przywykła jako nauczycielka. – Nauczanie nie jest tylko tym, co robię. To część mnie – pisała na platformie X przed sześcioma laty, publikując serię zdjęć w towarzystwie swoich uczniów.
Dla studentów Northern Virginia Community College (NOVA), gdzie przez 15 lat prowadziła zajęcia z języka angielskiego, była znana jako „Dr B”. – Nie zmieniła swojego podejścia do zawodu, gdy została drugą damą Stanów Zjednoczonych ani wtedy, gdy przestała sprawować tę funkcję. Również obecnie wykonuje swoje obowiązki z pełnym zaangażowaniem. Jest bardzo oddaną wykładowczynią – podkreślał przed pięcioma laty dziekan uczelni, Jimmie McClellan, w rozmowie z „The Guardian”. – Nadal postrzegamy ją jak naszą koleżankę, niezależnie od tego, jaką funkcję sprawuje poza murami uczelni. Zdecydowanie takie podejście jej służy, ponieważ wyraźnie rozdziela te dwie strefy życia. Ona ma swoją karierę, a jej mąż swoją. Nie definiują jej osiągnięcia jej męża, ale jej własne działania. Jest profesorem języka angielskiego, uzyskała stopień doktora i posługuje się nim w takim zakresie, w jakim robią to inni naukowcy – zastrzegał.
Choć działalność naukowa „Dr B” oficjalnie dobiegła końca w grudniu 2024 r., 74-latka nadal pozostaje aktywna w dziedzinach innych niż praca na uczelni. Jest założycielką organizacji non-profit Biden Breast Health Initiative prowadzącej programy edukacyjne na temat wczesnego wykrywania raka piersi. Jako inicjatorka programu Book Buddies zajmuje się wspieraniem czytelnictwa i zapewniania dostępu do książek dla dzieci i młodzieży z ubogich rodzin, a w ramach założonej wraz z mężem w 2017 r. Biden Foundation promuje działania w takich obszarach jak między innymi poprawa jakości szkolnictwa wyższego, przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, wsparcie psychologiczne dla rodzin weteranów wojennych czy profilaktyka leczenia nowotworów. W dwóch ostatnich dziedzinach była para prezydencka ma bolesne doświadczenia. Starszy syn Joe Bidena, Beau, jako żołnierz Gwardii Narodowej służył w Iraku. Jego plany ubiegania się o stanowisko gubernatora stanu Delaware drastycznie przerwała choroba nowotworowa. – To było całkowicie wstrząsające. Moje życie zmieniło się w jednej chwili. Przez cały czas trwania jego choroby wierzyłam, że będzie żył, aż do momentu, w którym zamknął oczy – tak o śmierci pasierba w 2015 r. mówiła Jill Biden w wywiadzie dla „USA Today”.
Bolesna strata nie była pierwszą rodzinną tragedią, jaka dotknęła poprzedniego prezydenta Stanów Zjednoczonych. W 1972 r. w wypadku samochodowym zginęła jego pierwsza żona Neilia i 13-miesięczna córka Naomi, a trzy- i dwuletni wówczas Beau i Hunter zostali ranni. Proces budowania relacji z chłopcami, którzy kilka lat po stracie mamy serdecznie traktowali nową ukochaną ojca, stanowi jeden z istotnych tematów poruszanych w książce Jill Biden „Where the Light Enters: Building a Family, Discovering Myself”. – Joe powtarzał chłopcom, że mama przysłała nam Jill. Wierzyli mu, bo jak inaczej mieliby zrozumieć poziom niesprawiedliwości, jakiego doświadczyli za sprawą utraty mamy i siostry? – pytała retorycznie podczas spotkania autorskiego w 2019 r.
O ile wspomniana publikacja skupiona jest na wydarzeniach rodzinnych, poprzednie książki autorstwa Jill Biden zostały stworzone z myślą o młodszych czytelnikach. „Willow the White House Cat” stanowi nietuzinkową relację z doświadczeń w Białym Domu przedstawioną z perspektywy narratorki – kotki Miss Dolores. Opatrzona kolorowymi ilustracjami biografia „Joey: The Story of Joe Biden” opisuje wydarzenia z dzieciństwa i młodości tytułowego bohatera, a „Don't Forget, God Bless Our Troops” to historia córki żołnierza doświadczającej bolesnego rozstania z tatą, który wyrusza na misję do Iraku.
Kolejna pozycja wydawnicza, której premiera zapowiedziana jest na 2 czerwca bieżącego roku, ma zgoła odmienny charakter. „View From the East Wing”, zgodnie z opisem udostępnionym przez samą autorkę, ma zawierać jej „refleksje na temat czterech lat sprawowania funkcji pierwszej damy”. W rozmowie z Associated Press 74-latka opowiedziała między innymi o tym, w jaki sposób traktowała proces tworzenia najnowszej książki. – Pisanie było dla mnie pewnego rodzaju oczyszczającym doświadczeniem. W książce znalazło się miejsce zarówno na te najbardziej bolesne, jak i te najpiękniejsze chwile, których doświadczyliśmy podczas prezydentury mojego męża – zaznacza.
Autorka nie pomija też wydarzeń mających miejsce tuż przed rezygnacją Joe Bidena z ponownego ubiegania się o stanowisko prezydenta Stanów Zjednoczonych. Gdy w kwietniu 2023 r. jego kandydatura została zgłoszona, wyrażano zaniepokojenie, że jego dojrzały wiek uniemożliwi mu sprawowanie obowiązków głowy państwa przez kolejną kadencję. Po wycofaniu się z wyścigu prezydenckiego Biden poparł kandydatkę Partii Demokratycznej, Kamalę Harris, która ostatecznie przegrała wybory w listopadzie 2024 r. na rzecz powracającego na to stanowisko, Donalda Trumpa. – Przedstawiam te wydarzenia z mojej perspektywy, proponując znacznie bardziej zrównoważony obraz prezydentury mojego męża. Opowiem o tym, co bezprecedensowa decyzja Joe oznaczała dla naszej rodziny i dla mnie osobiście – zastrzega w cytowanej rozmowie.
Poza zagadnieniami politycznymi autorka porusza też kwestie związane z powszechną wśród kobiet koniecznością łączenia obowiązków zawodowych z rodzinnymi. – To również opowieść o tym, jak próbuję godzić role kobiety aktywnej zawodowo z obowiązkami mamy, babci i pierwszej damy – wymienia. – Moje życie jest wspaniałe, jednak mierzę się z tymi samymi wyzwaniami, którym usiłują sprostać inne kobiety: próbą podołania zobowiązaniom zawodowym bez zaniedbywania rodziny i siebie samej – dodaje w krótkim filmie dostępnym w mediach społecznościowych.
Potwierdzając datę premiery najnowszej książki, autorka kończy nagranie intrygującymi słowami, które mogą sugerować, że w istocie planuje przekazać czytelnikom ciekawą perspektywę wydarzeń będących jej udziałem za sprawą prezydentury męża. – Postawmy sprawę jasno – mówi z uśmiechem. O tym, co kryje się za tak sformułowaną zachętą, czytelnicy będą mieli okazję przekonać się 2 czerwca.
