– Przyjęłam rolę pierwszej damy Stanów Zjednoczonych w wyjątkowym momencie historii naszego kraju. W samym środku pandemii i tuż po szturmie na Kapitol 6 stycznia 2021 r. nasza wytrzymałość, empatia i wiara w drugiego człowieka były wystawione na ciężką próbę. Przetrwaliśmy ten trudny czas. Możliwość piastowania stanowiska, które wówczas objęłam za sprawą prezydentury mojego męża, była największym zaszczytem, jaki mnie spotkał, a biografia „View from the East Wing” zawiera podsumowanie tego wyjątkowego rozdziału w moim życiu. Niektóre opowieści znajdujące się na jej kartach, mogą być czytelnikom znane, ale są i takie, które nigdy nie zostały przedstawione opinii publicznej – zachęca autorka rzeczonej biografii, prezentując okładkę swojego dzieła w nagraniu dostępnym w mediach społecznościowych. Kiedy odbędzie się oficjalna premiera książki i jakie inne publikacje ma w swoim dorobku była wykładowczyni Northern Virginia Community College?



Jill Biden – pokonanie lęku przed wystąpieniami publicznymi

W przeszłości do tego stopnia obawiała się przemówień publicznych, że w noce poprzedzające takie wydarzenia nie mogła zmrużyć oka. Roztrzęsiony głos i trema sprawiały, że z trudem artykułowała zdania. – Bez problemu komunikowałam się z 25-osobową grupą uczniów, ale myśl o wygłoszeniu mowy przed audytorium złożonym z kilkuset czy nawet kilku tysięcy słuchaczy paraliżowała mnie. Gdy jednak mój mąż został wiceprezydentem Stanów Zjednoczonych, zrozumiałam, że zyskałam wyjątkową sposobność do przekazywania światu tych treści, na których zależy mi najbardziej. Mogę mówić o edukacji, zdrowiu, potrzebie zadbania o rodziny weteranów wojennych – wymieniała podczas spotkania z czytelnikami w 2019 r. Promowała wówczas książkę „Where the Light Enters: Building a Family, Discovering Myself” (tłum. „Tam, gdzie wpada światło. O budowaniu rodziny i odnajdywaniu siebie”) zawierającą wspomnienia z początków związku z mężem, a także relacji panujących między małżonkami a ich dziećmi: dwojgiem synów z poprzedniego małżeństwa Joe Bidena oraz córką, która przyszła na świat cztery lata po ślubie byłej pary prezydenckiej.

Wysiłek włożony w pokonanie lęku przed publicznymi wystąpieniami był niezbędny w realizacji wyzwań zawodowych wynikających z roli drugiej, a następnie pierwszej damy Stanów Zjednoczonych – odpowiednio w latach 2009-2017 oraz 2021-2025. – Tę naukę przekazywałam też moim uczniom i studentom, podkreślając, jak ważne jest podejmowanie ryzyka i walki z własnymi słabościami. Ja sama ćwiczyłam swoje publiczne przemówienia, bez końca powtarzając sobie, że muszę stać się lepsza w tej dziedzinie. Moim uczniom wpajam tę samą zasadę, mając świadomość, że umiejętność radzenia sobie z własnymi słabościami bywa w życiu ważniejsza niż wiedza nabyta w trakcie kilku lat studiów – przekonywała podczas wspomnianego spotkania. – Być może nie powinnam tego mówić w obecności dziekana mojej uczelni – dodała ze śmiechem, udowadniając, że sztukę publicznych przemówień opanowała do perfekcji.

