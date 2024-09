Melania Trump debiutuje jako autorka autobiografii. Książka już budzi kontrowersje

Autobiografia Melanii Trump bez zdjęcia na okładce

Okładka książki – w odróżnieniu od wielu innych biografii – nie została opatrzona zdjęciem głównej bohaterki. Klasyczna czerń tła pozwala skupić wzrok jedynie na białym tytule, wypisanym pogrubioną czcionką i stylistyką nawiązującym do okładki „Chanel Catwalk” – obszernej publikacji z 2020 roku autorstwa Patricka Mauries’a.

Jak zauważają redaktorzy „The Independent”, taki wybór może stanowić przewrotny komentarz do sytuacji, w której Melania Trump jako pierwsza żona prezydenta Stanów Zjednoczonych nie została zaproszona do udziału w sesji zdjęciowej „Vogue”. – Pierwsza dama, która nie znalazła się na okładce „Vogue” rezygnuje z publikacji swojego zdjęcia na okładce swojej biografii? – napisała z niedowierzaniem cytowana przez „The Independent” dziennikarka Victoria Brownworth. W podobnym tonie wypowiedział się autor, scenarzysta i dziennikarz David Stone, zadając na platformie X pytanie, czy tylko on zauważył podobieństwo obu publikacji.

Edycja kolekcjonerska autobiografii Melanii Trump

Zgodnie z informacją podaną przez przedstawicieli żony Donalda Trumpa, powieść wydana przez Skyhorse Publishing będzie dostępna w dwóch wariantach: 256-stronicowej, w pełni kolorowej edycji kolekcjonerskiej opatrzonej fotografiami autorki oraz jej własnoręcznym podpisem, jak również 304-stronicowej wersji zawierającej dodatek w postaci 48 stron z fotografiami, które dotychczas nie były publikowane.

Książki sygnowane logo Skyhorse Publishing wydawali w przeszłości również tacy zwolennicy Donalda Trumpa, jak były burmistrz Nowego Jorku Rudolph Giuliani czy adwokat Alan Dershowitz. Sam kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych, ubiegający się o to stanowisko po raz drugi po czteroletniej kadencji zakończonej w 2021 roku, wydał kilkanaście książek, współpracując między innymi z takimi wydawnictwami jak Random House czy Simon & Schuster. Dwie książki napisane po zakończonej prezydenturze zostały wydrukowane przez Winning Team Publishing – wydawnictwo założone przez Trumpa oraz jednego z jego byłych współpracowników.

„Zadowalanie innych nie jest moim priorytetem”

54-letnia żona byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych była bohaterką wielu publikacji, między innymi „The Art of Her Deal: The Untold Story of Melania Trump” autorstwa zdobywczyni nagrody Pulitzera, Mary Jordan, „Melania Trump: Everything you ever wanted to know about America's future first lady” napisanej przez Talię Rose czy opowiedzianej słowami Stephanie Winston Wolkoff „Melania and Me: The Rise and Fall of My Friendship with the First Lady”. – Zadowalanie innych nie jest moim priorytetem – miała często mawiać, jak podkreśla ostatnia autorka, przez lata pracująca z Trump w charakterze doradczyni.