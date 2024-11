Melania Trump: Wspaniale czułam się w roli pierwszej damy Stanów Zjednoczonych

Mająca premierę w październiku bieżącego roku biografia Melanii Trump stanowiła nie tylko debiut literacki 54-letniej żony byłego i przyszłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, ale i jedną z niewielu okazji do przedstawienia osobistych wspomnień oraz własnych poglądów na kilka kluczowych kwestii, których była modelka dotychczas nie miała w zwyczaju komentować. Otwarcie przyznała, że poznany w 1998 roku – wówczas przyszły mąż – urzekł ją swoją magnetyczną energią. Opisała, co czuła, gdy wszystkie stacje telewizyjne transmitowały atak snajpera na Donalda Trumpa, który miał miejsce w Pensylwanii 13 lipca bieżącego roku. Wreszcie, z pełną stanowczością broniła prawa każdej kobiety o decydowaniu na temat możliwości kontynuacji lub przerwania ciąży.

Książka zatytułowana „Melania” stała się popularna jeszcze przed oficjalną datą premiery. Jej okładka – w odróżnieniu od wielu innych biografii – nie została opatrzona zdjęciem głównej bohaterki. Klasyczna czerń tła pozwala skupić wzrok jedynie na białym tytule, wypisanym pogrubioną czcionką i stylistyką nawiązującym do okładki „Chanel Catwalk” – obszernej publikacji z 2020 roku autorstwa Patricka Mauriesa. Wizualne podobieństwo do słynnego albumu miało stanowić przewrotny komentarz do sytuacji, w której Melania Trump jako jedyna żona prezydenta Stanów Zjednoczonych nie została zaproszona do udziału w sesji zdjęciowej „Vogue”.

Czas pokaże, czy w obliczu ponownego zwycięstwa Donalda Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, Melania Trump będzie mogła liczyć na wyróżnienie, którego dotychczas nie dostąpiła. Zapytana o tę drażliwą kwestię, w 2022 roku odpowiedziała, że osoby decydujące o zamieszczaniu fotografii na okładce modowego magazynu są uprzedzone. – To przejaw ich złej woli. Ja mam znacznie ważniejszą misję do spełnienia niż pozowanie do okładki „Vogue” – zadeklarowała w ówczesnej rozmowie z gospodarzem programu „Fox and Friends”. Jak wspomina pierwszą prezydenturę męża i czym na co dzień zajmuje się przyszła pierwsza dama Stanów Zjednoczonych?



Melania Trump: początki kariery

Urodzona w 1970 roku w Novo Mesto na terenie obecnej Słowenii, Melanija Knavs, od najmłodszych lat przejawiała zainteresowanie modą, a dzięki pomocy mamy, pracującej w państwowej fabryce tekstylnej, szybko nauczyła się szyć i samodzielnie przyozdabiać swoje ubrania. W wieku 16 lat została dostrzeżona przez fotografa mody Stane Jerko i ze względu na szybko rozwijającą się karierę modelki podjęła decyzję o przerwaniu studiów na wydziale projektowania i architektury Uniwersytetu Lublańskiego. Jako 22-latka zajęła drugie miejsce w konkursie dla modelek organizowanym przez redakcję magazynu „Jana” w Lublanie, a następnie podpisała kontrakt z agencją modelek w Mediolanie. Niełatwe do wymówienia słoweńskie nazwisko szybko zmieniła na Knauss, a jej kariera w modelingu rozkwitała we współpracy z takimi topowymi fotografami, jak między innymi Patrick Demarchelier, Helmut Newton, Arthur Elgort, Peter Arnell czy Antoine Verglas. Jej twarz i sylwetka zdobiły okładki takich magazynów, jak między innymi „Harper’s Bazaar”, „In Style”, „New York Magazine” czy „Sports Illustrated”.