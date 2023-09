Księżniczka Charlotte - najbogatsze dziecko świata. Skąd się bierze i jak działa jej fenomen

Media od lat uważnie przyglądają się jej każdemu występowi publicznemu. Stylizacje Charlotte wzbudzają ogromne emocje, a ostatnio rekordy popularności bił portret wygenerowany przez sztuczną inteligencję przedstawiający, jak księżniczka będzie wyglądać jako dorosła osoba. Czy wyjątkowe zainteresowanie opinii publicznej, którym obdarzana jest zaledwie 8-letnia członkini brytyjskiej rodziny królewskiej, ma wpływ na szacunki mówiące, że jest najbogatszym dzieckiem świata?

Najbogatsze dziecko świata

Osobista wartość netto to najbardziej obiektywny miernik kondycji finansowej danej osoby. Jest to wartość całego majątku pomniejszona o sumę zobowiązań (kredytów, długów, kar, należnych a niezapłaconych podatków itp.). Choć jako nieletnia księżniczka Charlotte nie ma oficjalnie osobistej wartości netto, to zgodnie z danymi Reader's Digest Australia szacuje się, że jest warta około 5 miliardów dolarów. Wyprzedziła tym samym m.in. córkę Beyoncé i Jaya-Z, Blue Ivy. Jak obliczono tę kwotę? Magazyn bazował na kalkulacjach ekspertów z branży reklamowej i wyliczył na podstawie wpływów, który członek rodziny królewskiej przynosi brytyjskiej gospodarce najwięcej pieniędzy, umieszczając ją na samym szczycie listy.

Bogactwo brytyjskiej rodziny królewskiej, która niewątpliwie jest najbardziej znaną familią monarszą na świecie, pochodzi przede wszystkim z majątku Crown Estate, którym w imieniu monarchy zarządza niezależna organizacja.

Efekt Charlotte

Dlaczego akurat Charlotte jest uznawana za najbogatsze dziecko świata? Brytyjskie media tłumaczą ten fakt, powołując się m.in. na „Efekt Charlotte”. Jest to zjawisko reklamowe polegające na tym, że niemal wszystko, w czym mała księżniczka pokaże się publicznie, błyskawicznie znika ze sklepowych półek. Ogromna wartość przypisywana 8-latce jest zasługą jej matki, Kate Middleton, która wybiera dla niej ubrania mające niebagatelny wpływ na trendy w modzie.

Okazuje się zatem, że to m.in. kreowanie modowych trendów przez jedyną córkę książęcej pary spowodowało, że Charlotte swoją wartością i ogromnym potencjałem reklamowym przewyższa wszystkich członków brytyjskiej rodziny królewskiej oraz dzieci najbardziej znanych celebrytów.