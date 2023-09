Feministyczne przesłania na paryskim pokazie marki Dior

Projektantka zaznaczyła, że celowo nie chciała podkreślać kreacjami wcięcia w talii, choć dotychczas było to charakterystyczne dla ubrań marki Dior. Zależało jej na tym, aby zwrócić uwagę na osobowość kobiet, a nie na tylko ich sylwetki.

W oprawie pokazu dominowały kolory różowy i żółty - prezentowane w postaci linii na wybiegu. Był to celowy zabieg. Projektantka tłumaczyła, że do jego zastosowania zainspirowały ją zakreślacze. Namalowane kolorami linie symbolizowały klatki, w których przez lata zamykano kobiety, nakazując im pełnienie określonych ról społecznych.

Kobiety w modzie nie muszą być bierne – my też możemy być krytykami – powiedziała Maria Grazia Chiuri. East News

Feministyczne hasła u Diora

W czasie show na ekranach wyświetlano instalację „NOT HER” włoskiej artystki Eleny Bellantoni, prezentującą stereotypowo przedstawiane w reklamach sylwetki kobiet z reklam lat 60. Jednocześnie pokazywano kontrowersyjne hasła: „Put on a stunning make up to make up with your man” („Nałóż oszałamiający makijaż, by pogodzić się z mężczyzną) czy „ The cutest housewife the cleanest wash” (Najsłodsza gospodyni domowa, najczystsze pranie). Zestawiano je z mocnymi przekazami: „I’m not only a mother, wife, daughter, I am a woman” (Nie jestem tylko matką, żoną, córką. Jestem kobietą) czy “Take your hands off when I say no, take your eyes off when I say no” (Zabierz swoje ręce, gdy mówię nie, odwróć wzrok, kiedy mówię nie).

Dom mody podał w informacji prasowej, że Elena Bellantoni celowo odtwarzała w swojej instalacji przykłady seksistowskich reklam sprzed kilkudziesięciu lat razem z koresponującymi z nimi hasłami zawierającymi feministyczne przesłania.

- Kobiety w modzie nie muszą być bierne – my też możemy być krytykami – podsumowała Maria Grazia Chiuri.