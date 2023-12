Aneta Kręglicka o jubileuszowym pokazie Zienia: Najpiękniejsze jest to, że Maciek już nic nie musi

- Chcę się bawić. Moda ma być rozrywką, sposobem na wyrażanie swojej osobowości. Kreacja ma się dostrajać jak w muzyce do swojej bohaterki - mówi Maciej Zień.

"Black and White Symphony" to podsumowanie jego ostatnich 25 lat pracy, ale także - jak sam podkreśla- rozpoczęcie nowego etapu w życiu zawodowym.

Aneta Kręglicka, muza Macieja Zienia, otworzyła pokaz

Na scenie pojawiło się 39 modelek, w tym dwie muzy artysty Aneta Kręglicka i Kate Rozz. Była Miss Świata 1989 w zmysłowej czarnej sukni otworzyła pokaz.

- Było to dla mnie naprawdę ogromne przeżycie. Od wielu lat przyjaźnimy się z Maćkiem, wspieramy się i jesteśmy ze sobą bardzo blisko. Dla mnie ten jubileusz miał wydźwięk przede wszystkim sentymentalny. Uczestniczyłam w większości pokazów Maćka, a już po raz trzeci zaprosił mnie do prezentowania jego kreacji. Chociaż tym razem planowałam z wielką przyjemnością oglądać pokaz, to Maćkowi zależało, żeby to jego przyjaciółki, czyli ja i Kate, pojawiły się na wybiegu - mówi modelka i Miss Świata '89.

Kręglicka podkreśla, że według niej pokaz przejdzie do historii mody, ponieważ nie był zwykłą prezentacją nowych stylizacji, ale widowiskiem. Dodaje, że wydarzenie przede wszystkim było uhonorowaniem projektanta i jego dokonań.