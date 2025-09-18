Pierwsza dama USA z pewnością wie, że w świecie polityki moda również jest ważnym komunikatem. Podczas uroczystego bankietu u króla Karola III i królowej Kamili pierwsza dama USA wystąpiła w kreacji, która wywołała lawinę komentarzy – od zachwytu po oburzenie.

Melania Trump z odkrytymi ramionami na kolacji w Windsorze. Naruszyła zasady dress code'u?

– Odwaga czy faux pas? Jedno drugiemu wcale nie musi przeczyć – zauważa ekspertka. Jej zdaniem wybór koloru sukni nie naruszył zasad etykiety. – To nie Japonia, w której żółty kolor byłby faux pas. Zwykle mężczyzna ma bardziej ograniczoną kolorystykę swojego stroju w zależności od szczebla dress code’u, natomiast u kobiet jest dość duża dowolność. A zatem, jeżeli chodzi o kolor sukni, absolutnie nie ma tutaj żadnego błędu – uważa ekspertka. Zwraca jednak uwagę na dwa ważne szczegóły. – Jeżeli chodzi o szczebel dress code’u, a mówimy tu o wieczorowym, to niekoniecznie pasuje do niego pasek o charakterze sportowym. Natomiast jest to jakiś element stylizacji. Druga rzecz to to, że do stołu nie siada się z odkrytymi ramionami. Strój Melanii Trump wcale nie był specjalnie odważny czy zmysłowy. Jedyne, czego tu zabrakło, to w momencie, kiedy siadała do stołu szala. Ramiona powinny być zakryte – i to jest cała filozofia – stwierdza Kamińska-Radomska. Dodaje przy tym, że Melania Trump nie była jedyną uczestniczką bankietu, która miała zbyt odkryte ramiona.

Niemniej tak mocny kolor na królewskim bankiecie wywołał spekulacje. Wśród komentatorów byli i tacy, którzy żółć sukni Melanii zestawiali z niebieską kreacją królowej Kamili, widząc w tym nawiązanie do flagi Ukrainy. Powszechnie wiadomo, że Melania Trump wspiera Ukrainę.

– Zawsze można się czegoś doszukać, natomiast nie przypuszczam, żeby panie wcześniej konsultowały swoje kolorystyczne wybory. Jeżeli tak, to mogłoby to być znaczące, natomiast cały czas pozostaje to w sferze domysłów. Jedyne, co można powiedzieć z całą pewnością, to że ramiona przy stole i to nie tylko na tak uroczystej kolacji powinny być zakryte – podkreśla ekspertka.