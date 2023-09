Kobieta, której boi się koronawirus. Doktor Marika Turek o swoich wyjątkowych badaniach

Czy naprawdę jest szansa, że prowadzone przez panią badania nad otrzymaniem nowych, dwuskładnikowych leków przeciwnadciśnieniowych będą mogły pomóc osobom zakażonym?

Może wydawać się dziwne, że leki przeciwnadciśnieniowe mają związek z leczeniem choroby COVID-19, ale niektóre z nich mogą niwelować negatywne skutki wywołane obecnością koronawirusa w naszym organizmie. Mowa o sartanach, fachowo nazywanych antagonistami receptora angiotensyny II – są to popularne leki zażywane przez wiele osób chorujących na nadciśnienie. Co ważne, należy podkreślić, że nie są to środki „niszczące” wirusa bezpośrednio, One naprawiają szkody związane z jego obecnością i pomagają organizmowi wrócić do równowagi. Sartany działają, modyfikując pracę układu renina-angiotensyna-aldosteron, a układ ten jest istotny również z punktu widzenia koronawirusa, ponieważ pomaga mu m.in. wniknąć do komórek. Strategia znajdowania nowych zastosowań dla znanych leków nie jest niczym nowym, a jej szczególne znaczenie mogliśmy zaobserwować na początku pandemii. Jeżeli chcemy znaleźć pilnie lek na daną chorobę, szybciej i bezpieczniej jest sięgnąć po znaną substancję, ponieważ jest ona przewidywalna w wielu aspektach – znamy jej bezpieczeństwo, dawkowanie i ewentualne skutki uboczne. Oprócz sartanów, znaleziono również (często z pomocą obliczeniowych metod bioinformatycznych) szereg innych substancji czynnych, które mogą być pomocne w leczeniu COVID-19 – są to substancje występujące w lekach przeciwwirusowych, przeciwpasożytniczych, antybiotykach czy nawet lekach na reumatoidalne zapalenie stawów. Idąc dalej – dlaczego formy dwuskładnikowe? Po pierwsze, łącząc dwie substancje, możemy poprawić pewne parametry fizykochemiczne, które nie zawsze są doskonałe w formie jednoskładnikowej. Po drugie, dodając drugą substancję (tzw. ko-former) otrzymujemy lek o podwójnym działaniu. W odniesieniu do prowadzonych przeze mnie badań – mamy główną substancję czynną (sartan) i dodajemy do niego ko-former np. o działaniu nutraceutycznym, korzystnie wpływający na nasz organizm. W przypadku leczenia wspomagającego przebieg choroby COVID-19 proponowanym ko-formerem jest substancja, która stymuluje układ odpornościowy do walki z wirusem, ale chroni także dodatkowo serce i płuca. Otrzymujemy „combo”, które działa wielotorowo, chroni organizm przed koronawirusem na wielu płaszczyznach.

Od początku pandemii na całym świecie rozpoczęto około 70 badań klinicznych dotyczących zastosowania sartanów w leczeniu zakażenia koronawirusem. Aktualnie prawie 20 z nich jest zakończonych, natomiast potrzeba jeszcze wielu analiz na różnych płaszczyznach, aby w pełni poznać potencjał sartanów. Pamiętajmy, że wprowadzenie leku do obrotu jest procesem dosyć żmudnym i długotrwałym, a przede wszystkim kosztownym.

Pani głównym „wrogiem” jest jednak nadciśnienie. Ta choroba cywilizacyjna dotyka coraz większą liczbę osób. Dlaczego tak szybko się rozprzestrzenia i jest wyjątkowo groźna?

Szacuje się, że w Polsce na nadciśnienie choruje ponad 1/3 społeczeństwa. Co gorsze: ocenia się, że prawie połowa osób chorujących na nadciśnienie nie jest tego świadoma, ponieważ symptomy pojawiają się powoli i przyzwyczajamy się do życia z nimi. Co ciekawe, w latach 70. XX wieku przeprowadzono badanie na mieszkańcach Wysp Salomona i wykazano, że w środowiskach mniej rozwiniętych problem nadciśnienia praktycznie nie występuje – co więcej, ciśnienie badanych osób nie wzrastało znacząco z ich wiekiem. Zupełnie inny jest obraz społeczeństwa współczesnego – obserwujemy stały wzrost ciśnienia wraz z wiekiem. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy narażeni na liczne czynniki środowiskowe, które stopniowo, krok po kroku przyczyniają się do zwiększenia ciśnienia. Są to na przykład nadmierne spożycie soli (sodu), nadwaga, otyłość, używki, brak aktywności fizycznej i stres. Uważa się, kobiety są mniej narażone na występowanie nadciśnienia, prawdopodobnie ze względu na obecność estrogenów, które hamują proces jego powstawania. Dlaczego nadciśnienie dotyka tak dużą część populacji? Ponieważ w większości nasz tryb życia jest daleki od ideału… A bagatelizowany „przeciwnik” może doprowadzić do rozwinięcia się chorób układu krążenia, zaburzeń hormonalnych i metabolicznych.