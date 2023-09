Znana futurolożka i ekspertka od sztucznej inteligencji Aleksandra Przegalińska oraz socjolożka Monika Sońta przeprowadziły badania wśród studentów i okazało się, iż osoby będące w wieku tuż przed startem kariery zawodowej, traktują kodowanie jako przykry obowiązek i raczej "żmudne zajęcie", które "przytłacza". Wnioski z tych analiz, które „Rzeczpospolita” publikuje pierwsza, pokazują jak potężne stoi dziś przed nami wyzwanie w kontekście gigantycznego deficytu specjalistów IT oraz dynamicznie rosnącego zapotrzebowania przedsiębiorstw na informatyków. Naukowczynie mają jednak pomysł na rozwiązanie tego problemu.

Reklama

Przykry obowiązek

Dr hab. Aleksandra Przegalińska, filozofka, profesor katedry zarządzania w społeczeństwie sieciowym na Akademii L. Koźmińskiego, jest znaną na świecie ekspertką w dziedzinie humanoidalnej sztucznej inteligencji, robotów społecznych i technologii ubieralnych. Od lat zajmuje się badaniem rozwoju nowych technologii. Absolwentka The New School for Social Research w Nowym Jorku, gdzie uczestniczyła w projektach dotyczących tożsamości w rzeczywistości wirtualnej, prowadziła też badania w prestiżowym Massachusetts Institute of Technology w Bostonie.

Monika Sońta jest z kolei doktorem nauk społecznych. Socjolożka wykłada m.in. na studiach podyplomowych Employer Branding w ALK. Specjalizuje się również w tematyce sztucznej inteligencji - ukończyła kursy na MIT w zakresie AI (Artificial Intelligence: Implications for Business Strategy Program).

Obie badaczki przyjrzały się zainteresowaniu młodych osób informatyką. Analizy przeprowadzone w grupach fokusowych zaskakują. – Niestety kodowanie nie budzi entuzjazmu u młodych ludzi – opowiada dr Monika Sońta i wskazuje, iż młodzież, która wkrótce pójdzie do pracy, traktuje kodowanie, jako przykry obowiązek i kolejny punkt na liście oczekiwań wobec nich. To poważny problem, bo na rynku brakuje specjalistów IT.