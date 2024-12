Zbawienne 30 minut. Ważne odkrycie dotyczące wpływu aktywności fizycznej na pamięć

Wyniki badań opublikowano 10 grudnia w International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity, czasopiśmie naukowym założonym w 2004 roku i będącym oficjalnym czasopismem Międzynarodowego Towarzystwa Żywienia Behawioralnego i Aktywności Fizycznej (International Society for Behavioral Nutrition and Physical Activity, ISBNPA). Badanie przeprowadzili naukowcy z University College London (UCL) i Uniwersytetu Oksfordzkiego.

Reklama

Najnowsze badania: Wpływ aktywności fizycznej na pamięć

Regularna aktywność fizyczna w połączeniu z odpowiednią ilością snu i zdrową dietą od dawna uważane są za czynniki sprzyjające zachowaniu zdrowia i kondycji. Badania przeprowadzone do tej pory wykazały, że przez kilka godzin po ćwiczeniach ludzki mózg wykazuje lepsze umiejętności poznawcze. Nie udało się jednak ustalić, jak długo utrzymuje się ten efekt. Sprawdzić postanowili to naukowcy z UCL i Uniwersytetu Oksfordzkiego.

W przeprowadzonym przez nich badaniu wzięło udział 76 osób w wieku od 50 do 83 lat. U żadnej z nich nie stwierdzono demencji ani upośledzenia funkcji poznawczych. Badani przez osiem dni wykonywali normalne czynności, a jednocześnie nosili urządzenia monitorujące poziom aktywności, które mierzyły czas spędzany przez nich na umiarkowanej do intensywnej aktywności fizycznej, lekkiej aktywności fizycznej i siedzącym trybie życia, a także cechy ich snu (czas trwania snu w nocy, w tym czas jego poszczególnych faz). Dodatkowo uczestnicy badania każdego dnia rozwiązywali testy mające na celu ocenę m.in. ich funkcji poznawczych oraz pamięci.

Czytaj więcej Nauka Potrzeba tylko chwili ćwiczeń, żeby nie zachorować na serce. Nowe wyniki badań Wystarczy tylko kilka minut intensywnego wysiłku fizycznego dziennie, aby zmniejszyć ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. W przypadku kobiet to ryzyko spada nawet o prawie połowę. Taki efekt zapewni m.in. szybkie wchodzenie po schodach i noszenie zakupów.

Doktor Mikaela Bloomberg z UCL, jedna z autorek badań, cytowana w komunikacie uczelni, zaznaczyła, że poprzez umiarkowaną lub intensywną aktywność należy rozumieć wszystko, co przyspiesza tętno. Niekoniecznie więc musi to być typowy trening. Wystarczy np. szybki spacer, taniec lub wchodzenie po schodach.