Jedzenie takiej żywności zmienia skład mięśni ud, nawet jeśli dbasz o linię. Wyniki badań

Duża ilość tłuszczu w mięśniach zwiększa ryzyko choroby zwyrodnieniowej stawów

Nadmiar tłuszczu w mięśniach ma poważne konsekwencje dla zdrowia człowieka. Jakość mięśni jest bowiem bezpośrednio związana z takimi schorzeniami, jak choroba zwyrodnieniowa stawów.

Badania przeprowadzone przez naszą grupę i innych wykazały, że ilościowy i funkcjonalny ubytek mięśni ud jest potencjalnie związany z początkiem i postępem choroby zwyrodnieniowej stawów kolanowych. Na obrazach MRI spadek ten można zobaczyć jako tłuszczowe zwyrodnienie mięśni, w którym pasma tłuszczu zastępują włókna mięśniowe. Dr Zehra Akkaya, główna autorka badania, wypowiedź w komunikacie prasowym.

Choroba zwyrodnieniowa stawów wiąże się z ogromnym bólem oraz dużymi wydatkami na opiekę zdrowotną. Dr Akkaya przyznała, że „jest największym czynnikiem przyczyniającym się do kosztów opieki zdrowotnej niezwiązanych z rakiem w USA i na całym świecie”. Powoduje także sztywność i obrzęk, które mogą prowadzić do zmian w kościach, chrząstkach i innych tkankach stawowych. To schorzenie najczęściej występuje u osób powyżej 45. roku życia, szczególnie u kobiet. Do czynników ryzyka należą również powtarzające się przeciążenia i urazy oraz nadwaga.

Nadmiar tłuszczu w mięśniach powoduje też ich osłabienie oraz zwiększa ryzyko wystąpienia cukrzycy typu 2, otyłości i insulinooporności. Wynika to z faktu, że może zaburzyć sposób, w jaki organizm przetwarza pokarm.

„Zrozumienie tej zależności może mieć ważne implikacje kliniczne, ponieważ oferuje nową perspektywę na to, jak jakość diety wpływa na zdrowie układu mięśniowo-szkieletowego” - dodała Zehra Akkaya.

Źródła: