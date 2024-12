Potrzeba tylko chwili ćwiczeń, żeby nie zachorować na serce. Nowe wyniki badań

Międzynarodowy zespołów badaczy, m.in. z University of Sydney oraz Universidad Europea de Madrid, podzielił się wynikami analizy dotyczącej wpływu krótkich okresów intensywnej aktywności fizycznej na ryzyko wystąpienia niepożądanych zdarzeń sercowo-naczyniowych w przypadku kobiet i mężczyzn. Intensywna przerywana aktywność fizyczna oznacza czynności, które wykonujemy w codziennym życiu. Wyniki badania zostały opublikowane online w British Journal of Sports Medicine.

Reklama

Zespół badaczy przeanalizował dane tysięcy osób

Naukowcy wykorzystali do analizy dane z brytyjskiego Biobanku. Pochodziły one od 81 052 mężczyzn i kobiet, których średni wiek wynosił 61 lat. W latach 2013–2015 osoby te nosiły przez cały tydzień tracker rejestrujący ich aktywność. Badacze podzielili uczestników na dwie grupy. W pierwszej znajdowały się osoby, które nie wykonywały żadnych regularnych ćwiczeń lub raz w tygodniu chodziły na rekreacyjny spacer (22 368 osób). Do drugiej należeli uczestnicy, którzy zadeklarowali regularne ćwiczenia lub chodzenie na spacer częściej niż raz w tygodniu (58 684 osoby).

Do ostatecznej analizy włączono osoby z pierwszej grupy. Składała się ona z 13 018 kobiet i 9 350 mężczyzn. Stan układu krążenia uczestników monitorowano do końca listopada 2022 r. Do tego czasu 331 kobiet i 488 mężczyzn z grupy miało zawał serca lub udar, rozwinęła się u nich niewydolność serca i/lub zmarło z powodu choroby sercowo-naczyniowej. Te zdarzenia zostały zbiorczo określone jako poważne niekorzystne zdarzenie sercowo-naczyniowe. Naukowcy uwzględnili w analizach czynniki ryzyka, takie jak styl życia, współistniejące schorzenia i pochodzenie etniczne.

Czytaj więcej Zdrowie Przy siedzącym trybie życia regularne ćwiczenia nie zapewnią zdrowia. Nowe wyniki badań Wiadomo, że siedzący tryb życia jest szkodliwy dla organizmu, choć do tej pory nie przeprowadzono wielu badań, które prezentowałyby jego konkretne skutki. W najnowszej analizie naukowcy pokazali związek między zbyt długim siedzeniem a ryzykiem chorób serca.

Już parę minut codziennego wysiłku wpływa na zdrowie serca

Wyniki pokazały, że krótki, ale intensywny wysiłek w seriach trwających mniej niż minutę każda, może w dużym stopniu zmniejszyć ryzyko poważnych zdarzeń sercowo-naczyniowych. Największe korzyści zaobserwowano u kobiet, które przyznały, że nie wykonywały żadnych ćwiczeń, ale włączyły intensywną przerywaną aktywność fizyczną do swojej codziennej rutyny.