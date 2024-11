Przy siedzącym trybie życia regularne ćwiczenia nie zapewnią zdrowia. Nowe wyniki badań

Brak wytycznych dotyczących tego, co kwalifikuje się jako zbyt długie siedzenie sprawia, że wiele osób nie jest świadomych tego, że spędza zbyt wiele czasu w niezdrowej pozycji. Grupa naukowców na czele z Ezimamaką Ajufo, kardiolożką w Brigham and Women’s Hospital w Bostonie, postanowiła sprawdzić związek między długością siedzenia w ciągu dnia a ryzykiem chorób serca. Okazało się, że jest on dość silny, zwłaszcza po przekroczeniu pewnego progu.

Reklama

Aktywność fizyczna nie równoważy długiego siedzenia

Brak lub niewystarczająca ilość aktywności fizycznej to jeden z głównych czynników przyczyniających się do rozwoju chorób serca. Aby zmniejszyć to ryzyko i uzyskać korzyści zdrowotne, WHO zaleca tygodniowo co najmniej 150-300 minut aerobowej aktywności fizycznej o umiarkowanej intensywności lub co najmniej 75-150 minut aktywności o dużej intensywności (lub ich równoważne połączenie). Niemniej jednak ćwiczenia stanowią tylko ułamek całkowitej codziennej aktywności, a obecne wytyczne nie zawierają konkretnych porad dotyczących siedzącego trybu życia.

W najnowszym badaniu naukowcy ocenili łączny wpływ czasu siedzenia i aktywności fizycznej na ryzyko śmiertelnych schorzeń, takich jak migotanie przedsionków, zawał mięśnia sercowego i niewydolność serca. Zespół ocenił dane dotyczące zdrowia pochodzące od prawie 90 tys. osób zarejestrowanych w brytyjskim Biobanku. Średni wiek uczestników wynosił 62 lata, a ponad 56 proc. stanowiły kobiety. Osoby te przez siedem dni nosiły akcelerometr na nadgarstku, który rejestrował ich ruch. Okazało się, że średni czas siedzenia dziennie wynosił 9,4 godziny.

Czytaj więcej Nauka Taka aktywność może wydłużyć życie nawet o 11 lat. Są wyniki badań Zwiększenie aktywności fizycznej do poziomu najbardziej aktywnych starszych Amerykanów może wydłużyć oczekiwaną długość życia o 5, a nawet o 11 lat. Najnowsze badanie wykazało, że wystarczy spacerować przez określony czas w ciągu dnia.

Uczestnicy badania byli poddani obserwacjom, które trwały średnio 8 lat. Okazało się, że u 4,9 proc. osób rozwinęło się migotanie przedsionków, u 2,1 proc. niewydolność serca, u 1,84 proc. zawał mięśnia sercowego, zaś 0,94 proc. zmarło z przyczyn sercowo-naczyniowych. Naukowcy porównali czas spędzony w pozycji siedzącej i przeznaczony na aktywność fizyczną z późniejszymi diagnozami tych schorzeń. Ocenili także ilość czasu spędzonego na siedzeniu, przy którym ryzyko chorób serca wydaje się największe.