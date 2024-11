Taka aktywność może wydłużyć życie nawet o 11 lat. Są wyniki badań

Powszechnie wiadomo, że niski poziom aktywności fizycznej zwiększa ryzyko różnych chorób, przyczyniając się do przedwczesnej śmierci. Najnowsze badanie opublikowane w British Journal of Sports Medicine miało na celu sprawdzenie, w jaki konkretnie sposób codzienny ruch wpływa na oczekiwaną długość życia Amerykanów. Wyniki okazały się bardzo obiecujące.

Ile trzeba ćwiczyć, aby wydłużyć życie o 5 lub 11 lat?

Aby zbadać to powiązanie, naukowcy opracowali model predykcyjny, który pozwolił ocenić, w jaki sposób różne poziomy aktywności fizycznej mogą wpływać na oczekiwaną długość życia. W modelu wykorzystano dane zebrane przez urządzenia śledzące aktywność w badaniu National Health and Nutrition Examination Survey, które zostało przeprowadzone w latach 2003-2006. Pochodziły one od osób powyżej 40. roku życia. Uwzględniono także dane dotyczące populacji z amerykańskiego spisu powszechnego z 2019 roku i pochodzące z rejestru zgonów z 2017 roku z National Center for Health Statistics.

Następnie zespół skonstruował tablicę trwania życia, która pokazywała prawdopodobieństwo, że ​​populacja Stanów Zjednoczonych dożyje lub umrze w określonym wieku. Prawdopodobieństwo było powiązane z poziomem aktywności. Tablice pokazały również, ile dodatkowych lat życia mogłyby zyskać osoby, gdyby zwiększyły ten poziom. Okazało się, że najbardziej aktywne 25 proc. Amerykanów powyżej 40. roku życia wykonuje każdego dnia aktywność równoważną 160 minutom marszu w tempie 4,8 km/h. Całkowity poziom aktywności w kolejnych grupach był równoważny 105 i 78 minutom spaceru dziennie. U najmniej aktywnej grupy 25 proc. Amerykanów było to 49 minut.

Naukowcy oszacowali, że gdyby wszystkie osoby powyżej 40. roku życia w Stanach Zjednoczonych osiągnęły taki poziom aktywności fizycznej każdego dnia jak najbardziej aktywna grupa, ich oczekiwana długość życia wzrosłaby o nieco ponad 5 lat. W efekcie zwiększyłaby się z 78,6 do prawie 84 lat. Z kolei, gdyby najmniej aktywne 25 proc. populacji powyżej 40 lat osiągnęło poziom osób najbardziej aktywnych, mogłoby to wydłużyć ich oczekiwaną długość życia o prawie 11 lat. Z danych wynikało również, że gdyby wszyscy Amerykanie powyżej 40. roku życia ograniczyli swoją aktywność do poziomu najmniej aktywnych osób, skutkowałoby to obniżeniem ich oczekiwanej długości życia o 5,8 lat, do około 73 lat.