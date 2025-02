Te aktywności opóźniają rozwój demencji o pięć lat. Najnowsze odkrycie naukowców

Uczestnicy symulowanej misji kosmicznej doświadczali problemów ze wzrokiem zbliżonych do tych, na jakie skarżą się kosmonauci przebywający na ISS (Międzynarodowej Stacji Kosmicznej) – wynika z badań przeprowadzonych przez naukowczynie z Politechniki Wrocławskiej. To może oznaczać, że część dolegliwości, na jakie skarżą się astronauci, może wynikać nie tyle z przebywania w kosmosie, co z samego faktu zamknięcia w niewielkiej przestrzeni oraz ze stresu łączącego się z takimi misjami. To dobra wiadomość dla lotów kosmicznych. Oznacza, że przynajmniej części niepożądanych objawów można zapobiegać.