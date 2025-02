Niezwykłe odkrycie w Egipcie. Takiego znaleziska jeszcze nie było

Odkryty drapieżnik sprzed 30 milionów lat ważył ok. 27 kilogramów i wielkością przypominał współczesnego lamparta. Miał ostre zęby i wyjątkowo silne mięśnie szczęki, co świadczyć może o jego mocnym chwycie. Był zwinnym, mięsożernym ssakiem. Polował w afrykańskich ekosystemach po wyginięciu dinozaurów. Jego ofiarami byli m.in. przodkowie dzisiejszych słoni i hipopotamów.

Czytaj więcej Zwierzęta Odkrycie w Puszczy Białowieskiej. Tego ptaka nie widziano w Polsce ponad 60 lat Junko – niewielki ptak zamieszkujący Amerykę Północną – przyleciał do Polski. Zaobserwowano go na terenie Puszczy Białowieskiej. To niezwykła wizyta. Jak dotąd bowiem gatunek ten widziany był w naszym kraju jedynie raz – ponad 60 lat temu.

Czaszka sprzed 30 milionów lat przyczyniła się do zaskakującego odkrycia

Odkrycie czaszki drapieżnika sprzed 30 milionów lat pozwoliło naukowcom nie tylko opisać nieznany dotąd gatunek wymarłych ssaków. Poszerzyli oni również wiedzę na temat innego gatunku odkrytego w Fajum ponad 120 lat temu.

Mowa o grupie hienodontów wielkością przypominających dzisiejsze lwy, a noszących nazwę Sekhmetops, na cześć Sechmet – egipskiej bogini gniewu i wojny o głowie lwa. Do tej pory badacze sądzili, że należały one do grupy pochodzącej z Europy. Tymczasem nowe odkrycie dowodzi jednak ich przynależności do grupy afrykańskiej, podobnej do Bastetodon.

Dzięki odkryciu naukowcom udało się wzbogacić wiedzę na temat afrykańskich ekosystemów oraz ewolucji afrykańskich ssaków.

Źródła:

https://www.tandfonline.com/

https://www.mans.edu.eg/

https://www.aucegypt.edu/

https://www.eurekalert.org/