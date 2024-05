Joanna Parafianowicz: Wniosek o zmianę nazwiska nie może być podyktowany widzimisię

Nazwisko jest nośnikiem skojarzeń (dobrych lub złych), wskazuje na przynależność do określonej grupy ludzi i wprawdzie dziś ma to mniejsze znaczenie niż kiedyś, ale wciąż daje innym sygnał co do tego, z jakiego środowiska się wywodzimy. Nade wszystko jednak nazwisko nadane dziecku w chwili narodzin lub przysposobienia pozwala ustalić, kim są jego rodzice.

Córka Angeliny Jolie i Brada Pitta zmieniła nazwisko

Jak donoszą media, nie po raz pierwszy dziecko znanych ludzi postanowiło dokonać zmiany nazwiska, a ściślej, z jednego z jego członów zrezygnować. Najmłodsza córka Angeliny Jolie i Brada Pitta, do niedawna przedstawiająca się jako Vivienne Jolie-Pitt obecnie posługuje się jedynie nazwiskiem matki. Choć trudno powiedzieć, czy zmiana została sformalizowana, warto przybliżyć okoliczności, w których na gruncie polskiego prawa możliwe jest zarówno nadanie dziecku nazwiska, jak i jego modyfikacja.

Co do zasady, o ile nie ma wątpliwości co do tego, że dziecko pochodzi od męża matki, nosi ono nazwisko będące nazwiskiem obojga małżonków. Jeżeli małżonkowie mają różne nazwiska, dziecko nosi nazwisko wskazane w ich zgodnych oświadczeniach składanych przy okazji zawarcia małżeństwa lub później, przy okazji sporządzania aktu urodzenia pierwszego wspólnego dziecka – przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego. Małżonkowie mają wówczas wybór: wskazać nazwisko jednego z nich albo nazwisko utworzone przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka. Jeżeli przyszła matka lub ojciec oświadczenia w sprawie nazwiska dziecka nie złożą, będzie ono nosiło nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca. Nie przymierzając – Vivienne Jolie-Pitt okazałoby się tu w pełni zgodne z wolą polskiego ustawodawcy.

Kiedy można zmienić nazwisko?

Życie jednak nie kończy się na na nazwisku przez rodziców zgodnie nadanym albo zgodnie nienadanym i narzuconym przez prawo. Przeciwnie, prawdziwie interesujące stany faktyczne pojawiają się wtedy, gdy wcześniej spójnie funkcjonująca rodzina się rozpada, gdy dziecko nie ma kontaktu z matką lub ojcem, gdy rodzic popełnia przestępstwo, a dziecko przestaje się z nim utożsamiać, gdy rodzice skonfliktują się na tyle, aby wspólną pociechę wychowywać we wzajemnej wrogości albo kiedy okaże się, że nazwisko nadane na początku życiowej drogi i akceptowane przez innych członków rodziny jest po prostu komiczne (z czego człowiek do pewnego momentu nie zdawał sobie sprawy) lub obraźliwe.