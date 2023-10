Halloween

Najpopularniejszym i najlepiej znanym nam odpowiednikiem Święta Zmarłych na świecie jest Halloween. Choć pochodzenie Halloween przypisuje się nie Ameryce, ale Irlandii. Pochodzi ono od celtyckiego święta Samhain podczas którego powszechnym zwyczajem było chodzenie "od drzwi do drzwi" i przebieranie się, połączone z odgrywaniem przedstawień lub recytowaniem wierszy w zamian za jedzenie. W Stanach Zjednoczonych Halloween obchodzi się 31 października, jednak nie jest to święto państwowe. Osoby celebrujące ten dzień przebierają się najczęściej za postacie z horrorów. Zwyczajowo zakrywanie twarzy i przebieranie się z początku miało na celu oszukanie istot z zaświatów, które 31 października zgodnie z wierzeniami mogły przejść do świata żywych, a jeśli zmarli poznali żywego, zabierali go na swoją stronę. Dziś ten dzień jest jednak mocno skomercjalizowany i służy przede wszystkim zabawie.

Japońskie o-bon

Pamięć o zmarłych w innych krajach świata nie jest czczona wyłącznie na przełomie października i listopada. Dla przykładu, w Japonii święto zmarłych zwane o-bon obchodzi się latem. Jest ono jednym z najważniejszych w roku i celebruje się je przez 3 dni. W różnych zakątkach Japonii święto odbywa się w inne dni, ale całość obchodów trwa pomiędzy 13-16 lipca oraz 13-16 sierpnia. W tym czasie Japończycy odwiedzają groby najbliższych i składają dary na specjalnych ołtarzach wystawionych przed domami. W miastach organizowane są zaś liczne festiwale z rytualnymi tańcami o-bon, a ostatnim etapem świętowania jest rozświetlanie wody nad rzekami, jeziorami i morzami tysiącami pływających lampionów, dzięki którym odprowadza się dusze zmarłych z powrotem do ich krainy.

Chińskie Święto Duchów

W Chinach z kolei obchodzi się Święto Duchów, które przypada na sierpień. Zostało ustanowione przez taoistycznego mnicha Bukonga w VIII wieku. Według wierzeń przez cały miesiąc duchy przybywają z zaświatów i odwiedzają żyjących. Do tradycyjnych rytuałów związanych ze Świętem Duchów należy m.in. palenie przed tabliczkami przodków papierowych imitacji pieniędzy, odzieży i innych przedmiotów codziennego użytku.

Meksykańskie Día de Muertos

W Meksyku obchody Święta Zmarłych, podobnie jak w Polsce, przypadają na przełom października i listopada. Podzielone są na dwie części - 31 października i 1 listopada Meksykanie wspominają zmarłe dzieci, a 1 i 2 listopada dorosłych. Historia święta sięga czasów prekolumbijskich i datowana jest na kilka tysięcy lat. Día de Muertos jest świętem państwowym i wolnym od pracy, natomiast przygotowania do obchodów zaczynają się już kilka tygodni wcześniej. Rodziny odwiedzają groby bliskich i ozdabiają je kwiatami, a w miastach odbywa się wielkie świętowanie – na ulicach można spotkać setki ludzi poprzebieranych za kościotrupy. Miasto tętni... życiem.