Na Filipinach trwa walka o legalizację rozwodów

Zgoda Kościoła pilnie potrzeba

Kościół nie dostrzega problemu. Chociaż w swojej nauce często przywołuje argument o wolnej woli każdego człowieka, to równocześnie robi także wszystko, aby ograniczyć Filipińczykom możliwość korzystania z niej. Powołując się na rzekome „podkopanie więzi społecznych oraz zniszczenie świętości małżeństwa”, do jakich miałaby doprowadzić legalizacja rozwodów, domaga się zaprzestania batalii o ich wprowadzenie do porządku prawnego. Konferencja Biskupów Katolickich Filipin (CBCP) zdecydowanie sprzeciwiła się ustawodawstwu, podnosząc, że bezwzględne prawo rozwodowe nie może zostać uchwalone w celu uchylenia tego, co Bóg złączył w „świętym małżeństwie”. Stwierdzono też, że małżeństwo powinno być chronione przed ingerencją państwa.

Liberalizacja prawa postępuje jednak na Filipinach konsekwentnie już od pewnego czasu. W 2012 roku rząd przyjął ustawę o odpowiedzialnym rodzicielstwie i zdrowiu reprodukcyjnym, znaną również jako ustawa o zdrowiu reprodukcyjnym lub ustawa RH. Gwarantowała ona dostęp m.in. do antykoncepcji oraz edukacji seksualnej. Również ten akt prawny został krytykowany przez władze kościelne, które z czasem wymusiły na władzy świeckiej jego ograniczenie. Sąd Najwyższy Filipin opóźnił wdrożenie ustawy do marca 2013 roku, a w 2014 roku Trybunał uchylił osiem przepisów częściowo lub w całości.

Podobne problemy napotyka obecnie ustawa prorozwodowa. W 2019 roku partie większościowe i opozycyjne w Izbie Reprezentantów zatwierdziły taki dokument, ale później utknął on w Senacie. Zaproponowano w nim sześciomiesięczny okres ugodowy po złożeniu przez parę wniosku o absolutny rozwód „jako ostateczną próbę pogodzenia zainteresowanych małżonków”. Przesłankami do ubiegania się o rozwód mają być: przemoc fizyczna, rażąco obraźliwe zachowanie, uzależnienie od narkotyków, alkoholizm, chroniczny hazard, homoseksualizm, małżeństwo bigamiczne i niewierność małżeńska.

Chociaż wymienione powody należą do poważnych przyczyn uzasadniających potencjalne rozstanie, to zwraca uwagę fakt, że ustawodawca nadal nie ośmiela się nawet napomknąć o zupełnie prozaicznych sprawach, jakie czasami stają się źródłem rozwodów, takich jak np. niezgodność charakteru, rozpad pożycia małżeńskiego czy zanik więzi.

Niewykluczone, że aby przedmiotowe zmiany weszły w życie, konieczna będzie zmiana filipińskiej konstytucji. Sekcja 2 art. 15 konstytucji stanowi bowiem, że „małżeństwo, nienaruszalna instytucja społeczna, jest podstawą rodziny i podlega ochronie państwa”.