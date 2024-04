Prawnicze liderki: trzeba walczyć ze schematami płci. I z własnymi oporami

Jedna z tych prawniczek, adwokatka Kamila Ferenc, ma swój pogląd na to, że w sprawach dotyczących różnych form dyskryminacji (a takie trafiają często do trybunału w Starsburgu) to kobiety lepiej sobie radzą. Ale nie ma to nic wspólnego z własną „agresywnością” jako pełnomocnika. – Po prostu my, kobiety, często same mamy doświadczenia z różnymi formami dyskryminacji, nawet tej ukrytej, nieoczywistej. Dobrze rozumiemy jej mechanizmy. Może dlatego lepiej rozumiemy nasze klientki? – zastanawia się adwokatka.

Inną znaną prawniczą liderką jest radczyni prawna Izabela Konopacka, prezeska Federacji Adwokatur Europejskich. – Aby wspomagać kobiety w zdobywaniu kierowniczych stanowisk, często potrzebujemy nie tylko kobiet, które same mogłyby je obejmować, ale też wsparcia. I to zarówno ze strony mężczyzn, ale też naszych koleżanek. Jeśli już osiągnęły sukces, powinny wspierać te, które na ten sukces dopiero pracują – uważa Konopacka.

Maria Ejchart przyznaje, że w jej karierze też były przeszkody, ale niekoniecznie zawsze ze strony innych osób. – Najpoważniejsze bariery to te, które miałam sama w sobie, psychologiczne. Ich przełamywanie zabrało mi wiele czasu. Do dziś je zresztą mam – przyznaje pani wiceminister.

Wszystkie przytoczone w tym artykule wypowiedzi padły podczas konferencji „Women Leaders in Law”, która odbyła się w Sejmie 8 kwietnia 2024 r. Organizatorami była Federacja Adwokatur Europejskich i Okręgowa Izba Adwokacka w Warszawie.