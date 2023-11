Mel Robbins i pięć sekund na zmianę życia

„Gdybyśmy wyemitowali to, co mówicie do siebie, trzeba by umieścić was w ośrodku dla psychicznie chorych. (śmiech) Unikalibyście ludzi, którzy mówią do was tak, jak sami mówicie do siebie. Przestańcie tyle myśleć!” – nawołuje Mel Robbins w swoim TEDx-owym przemówieniu. „Wasze uczucia was rujnują! Mam to gdzieś, jak się czujecie! Zależy mi na tym, co chcecie osiągnąć! Jeśli będziecie słuchać odczuć, to nigdy nie zdobędziecie tego, czego chcecie. Bo nigdy nie będziecie mieć na to ochoty. Musicie wyjść poza strefę bezpieczeństwa”.

Żeby tego dokonać, nie można dopuścić do tego, żeby mózg przejął kontrolę nad naszym procesem decyzyjnym. Kiedy się wahamy, rozterki wysyłają do mózgu bodziec stresowy, w korze przedczołowej odpowiedzialnej za racjonalne myślenie rozpoczyna się proces ustawiający tarcze ochronne, ciało migdałowate, z którym przetwarzane są emocje przejmuje kontrolę nad myślami, a w tej sposób zamykamy się w klatce własnego umysłu. „Mózg umie przetworzyć wyraz na twarzy w 33 milisekundy. Robi to cholernie szybko. Bardzo szybko też włącza te impulsy, które powstrzymują was od działania, więc musicie podjąć decyzję w pięć sekund, inaczej zaciągnie się hamulec i koniec pomysłu” – precyzuje Mel Robbins.

„Wszystko, co wykracza poza rutynę, wymaga wysiłku”

Melanie Schneeberger (Robbins po mężu) dorastała w niewielkim mieście North Muskegon w stanie Michigan. W latach 1986-1990 na Uniwersytecie Dartmouth studiowała historię, film i gender studies. W 1994 roku ukończyła studia prawnicze na Boston University College Law School. Pracowała jako obrońca w sprawach karnych, założyła i sprzedała własną firmę technologiczno-internetową. Później zaczęła prowadzić programy telewizyjne w CNN i FOX.

W 2011 roku Robbins opublikowała swoją pierwszą książkę „Przestań mówić, że wszystko w porządku”, która utorowała jej drogę na scenę TEDx. Reguła pięciu sekund, o której wtedy powiedziała po raz pierwszy, stała się podstawą jej sukcesu. Jest matką trójki – jak je określa – „całkiem fajnych” dzieci i żoną z 27-letnim stażem.

Ze swoimi mowami motywacyjnymi dociera do milionów ludzi. Prowadzi programy w radiu i telewizji, nagrywa podkasty, wydaje książki i prowadzi bezpośrednie spotkania z publicznością. W swoich przemowach korzysta z najnowszych badań neurologicznych, badań rozwoju przedsiębiorstw i swojej wiedzy specjalistycznej o ludzkich zachowaniach. Używa przykładów z życia prawdziwych ludzi z całego świata. Indywidualnie przygotowuje każdą przemowę dbając, by była fascynująca, zaskakująca i pełna osobistych emocji.