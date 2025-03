Czy dystres związany ze zmianą klimatu może maskować inne problemy?

Ludzie – szczególnie ci, którzy dopiero wchodzą w dorosłość – często czują się zagubieni, mają oczekiwania wobec życia, a ono stawia przed nimi poważne wyzwania, które mogą pogłębiać poczucie zagubienia i nieokreślonego niepokoju. W takim kontekście, gdy w mediach słyszymy o zmianach klimatycznych w apokaliptycznym ujęciu, może to jeszcze bardziej pogłębiać ogólny stan niepewności i zagubienia. Zmiana klimatu wydaje się czymś abstrakcyjnym, ale kiedy jest przedstawiana w kategoriach apokalipsy i tragicznych obrazów katastrofy, to już nabiera bardzo konkretnych kształtów. Staje się wówczas konkretnym i wyrazistym problemem, który może nadawać znaczenie odczuwanym emocjom.

Jaką rolę odgrywa uświadomienie sobie zmian klimatycznych w wystąpieniu dystresu?

Aby w ogóle mówić o dystresie klimatycznym, dana osoba musi w pierwszej kolejności uświadomić sobie zagrożenia związane ze zmianami klimatu. Taka świadomość nie jest jednak czymś oczywistym – zależy od tego, skąd czerpiemy informacje, a to z kolei zależy w dużej mierze od baniek informacyjnych, w których funkcjonujemy. Dodatkowym problemem jest rosnąca dezinformacja w przestrzeni medialnej.

W jaki sposób przekaz medialny dotyczący zmian klimatycznych kształtuje obawy związane z ich konsekwencjami?

Wszystko zależy od tego, jak media komunikują kwestie związane ze zmianą klimatu. Otrzymujemy wiele informacji o zmianie klimatu i jej konsekwencjach. Jeśli informacje te koncentrują się głównie na stracie, zagrożeniach i kataklizmach, a nie towarzyszą temu informacje jak można efektywnie działać i przeciwdziałać katastrofie, to nie przyczynia się to do zwiększenia konstruktywnej postawy wobec problemu. Mogłoby się wydawać, że wystarczy uświadomić ludziom istnienie zagrożenia, a oni sami podejmą działania – problem polega na tym, że często nie wiedzą, co powinni robić, a dodatkowo nie mają poczucia, że ich działanie ma sens. Rzecz w tym, że w przypadku wyzwań związanych ze zmianą klimatu każde działanie ma znaczenie, ale aby efekty tych działań były widoczne, konieczne jest ich skumulowanie w skali masowej. Efekt daje suma wysiłków, ale ta zależy od wysiłków indywidualnych. Co więcej: konieczne są przede wszystkim zmiany na poziomie systemowym, globalnym, na poziomie korporacji. Ważne jest więc to, aby komunikaty dotyczące działań na rzecz klimatu nie skupiały odpowiedzialności wyłącznie na jednostkach.

Dodatkowo, żyjemy w erze klikalności, dlatego to, co naprawdę istotne, nie zawsze przebija się do opinii publicznej – nie mówi się o czymś, ponieważ zakłada się, że ludzie nie chcą tego słuchać.

Jak media i organizacje społeczne powinny komunikować kryzys klimatyczny, aby nie pogłębiać lęku, ale jednocześnie nie bagatelizować zagrożeń?

Choć świadomość zagrożeń i informowanie o nich jest ważne, jeszcze istotniejsza jest koncentracja na działaniu – pokazanie, co konkretnie można i warto zrobić. Przedstawienie zagrożenia ma uzasadniać konieczność podjęcia działania, a nie być celem samym w sobie. Jeśli przekaz ma być konstruktywny, to powinien wskazywać rozwiązania i sposoby działania, które są dostępne dla adresata tego przekazu, a jeszcze lepiej, gdy rozwiązania te mogą dać obserwowalne efekty i korzyści, niekoniecznie tylko materialne. Nie każdy musi robić to samo i w takim samym zakresie. Warto więc zwrócić na to uwagę, jak różne działania można dostosować do stylu i warunków życia. Bardzo ważne jest też to, jak opisujemy cele. Można mówić, że ratujemy planetę, ale możemy też podkreślać, że ratujemy zdrowie i życie ludzi. Można mówić o przeciwdziałaniu zmianie klimatu, ale można też skupić się na bardziej lokalnych celach, np. bezpieczna żywność, czyste powietrze, dostęp do wody pitnej, przeciwdziałanie powodzi. Im bardziej konkretna i bliska człowiekowi perspektywa, tym większa szansa, że zainteresuje się problemem i podejmie adekwatne działania. Bardzo ważne jest też to, jak jest pokazany kierunek działania – czy jako rezygnacja z czegoś i poświęcanie się, czy jako dążenie do czegoś i rozwój osobisty lub społeczny.