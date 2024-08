Siostrzeństwo w biznesie okiem ekspertek. Prawda czystych intencji czy piękny fałsz?

Zdaniem Karoliny Kizińskiej podstawową różnicą między kobietami i mężczyznami w biznesie jest wciąż podejście do sprawy. Gdy pojawia się problem, mężczyzna myśli: „Jakoś to będzie”. Kobieta: „Ja do niczego się nie nadaję”. Na szkoleniach i warsztatach kobiety uczą się w jaki sposób „siostrzeństwo” potrafi modelować „state of mind”; by umysł podpowiedział nie tyle samo rozwiązanie, co zmienił optykę: „Ok, to nie jest problem, to jest wyzwanie. Nauczę się jak uczynić siebie lepszą i wesprzeć swym doświadczeniem inne kobiety”.

Kobiece postrzeganie relacji w biznesie często wykracza poza ścisłe rozumienie tego słowa; umiejętność budowania relacji to kolejna „broń kobieca”. Zapewniamy sobie bezpieczeństwo mówienia o trudnościach – nie zawsze biznesowych. Wszystko przecież, w tym biznes, opiera się na ludzkich emocjach. Moc tkwi w tym, że tworzymy relacje emocjonalne, długofalowe. To bezcenne. „Kobiecy” biznes to nie tylko „biznes”. Ekspertki uważają, że jesteśmy z natury wielofunkcyjne, działamy na zasadzie „multitask”, potrafimy czuć emocje dogłębniej niż mężczyźni, bardziej współodczuwać. Energetyczna synergia to nasz wspólny mianownik. Mentoring, dzielenie się wiedzą biznesową, system poleceń: życzliwe słowo o marce osobistej innej kobiety: proste rozwiązanie, szlachetne i dodające relacjom lekkości – to narzędzia sprawcze. Tak jak zwykłe ludzkie słowa: „Hej, jesteśmy podobne, mnie też czasem jest trudno, rozumiem Cię. Spróbujmy wspólnie znaleźć rozwiązanie tej sprawy”. To potrafi czasem zmienić wszystko".

Siostrzeństwo w biznesie – czas na powiedzenie „Jestem gotowa już teraz”

By świadomie kształtować swoje siostrzeństwo w bizesie, kobiety przechodzą więc proces samorozwoju, zmiany myślenia, trenują „pozwolenie sobie na porażkę”; podnoszą ego. Wszystko po to, by nie miały już problemu, aby iść prosto do celu, sięgać po swoje, zarabiać realne pieniądze. Działać tak, jak się na ten moment potrafi, powtarzając sobie jak mantrę: jestem gotowa już teraz – taka jaka jestem i w tym miejscu, w którym jestem.

Czytaj więcej Rozwój Toksyczna pozytywność. Na czym polega pułapka nadmiernego optymizmu w życiu i biznesie? "Nikt nie zrobi tego lepiej niż ty! Kolejny milion w prognozie finansowej na nowy rok? Dacie radę, jesteście najlepsi!". Czy nadmierny optymizm w kwestii oczekiwań wobec zespołu może być zgubny? Ekspertka wyjaśnia, czym jest toxic positivity.

- Teraz jest czas, by to, co masz, odpowiednio „opakować”, zakomunikować światu: mam coś innego, nowego. Wtedy świat być może odpowie: „O, to ja chętnie za to zapłacę”” – podkreśla Karolina Kizińska.