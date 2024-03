Karolina Pisarczyk o kobiecych biegach z przeszkodami: Dużo siły nie wystarczy

Który z nich okazał się największym sukcesem i wprawił panią w euforię?

Mogłabym wymienić dwa takie biegi, które najbardziej zapadły mi w pamięć. W 2019 roku odbywała się impreza rangi mistrzowskiej, bo były to Mistrzostwa Europy. To był bieg z rodzaju tych krótszych, nazywanych teraz Ninja, czyli 100-metrowe tory z przeszkodami. Zajęłam trzecie miejsce. Był to dla mnie ogromny sukces. No i oczywiście były cudowne emocje, wspaniałe przeżycia, jako że mistrzostwa odbyły się w Polsce, w Gdyni, to trybuny pełne były naszych kibiców, a ich doping niósł mnie jak na skrzydłach.

Wspinanie się po linie, skoki przez opony, czołganie się w błocie, wchodzenie na kilkumetrowe ściany – to tylko przykłady przeszkód, jakie czekają na uczestników tego rodzaju biegów. Co pani w tym najbardziej lubi?

Dobre pytanie! Chyba to, że nie ma dwóch takich samych biegów. Zawsze są jakieś elementy zaskoczenia, coś, co sprawia, że bieg jest nieprzewidywalny. Nigdy też nie wiem, w jakiej dyspozycji danego dnia będę, jak się zachowa mój organizm. Mogę być najlepiej przygotowana, a dyspozycja organizmu danego dnia po prostu wszystko to skasuje. Trudność tych biegów – a biegam w kategorii pro czy też elite – polega na tym, że nie tylko trzeba być silnym – trzeba być wszechstronnym. Każdy ma swoje mocne i słabe strony. Ja oczywiście też. Moja mocną stroną jest siła, ale już sam bieg zaliczam do słabszych stron, więc nad tym pracuję, aby być coraz mocniejszą. W tej dyscyplinie nie ma końca rozwoju. No limit. Człowiek cały czas może się doskonalić. I to mi się podoba – że zawsze mogę być jeszcze lepsza.

Co jest dla pani największym wyzwaniem podczas tych biegów? To, że zimno, że pogoda nie sprzyja, że trzeba się czołgać w błocie?

Pogoda nie zawsze sprzyja, ale przecież to nie jest powód, że miałabym rezygnować z biegu. Jest zimno, ok, będzie trudniej, ale działamy! Najtrudniejsza jest ta nieprzewidywalność, bo też nigdy nie wiemy, co organizator dla nas przyszykował. Często określenie dystansu to jest tylko plus minus - 5 km to może być i 4, 5 a może przerodzić się w 6 albo 7 kilometrów; tego też nigdy nie wiadomo do końca. To są takie niepisane umowy, bo w biegach przełajowych często trudno sprawdzić, jak długa będzie trasa, a czasami organizator robi to celowo, żeby „utrudnić życie” zawodnikom, żeby jeszcze mocniej wpłynąć na ich psychikę. Stąd czasem ma się wrażenie, że miało być 5 km biegu, a końca nie widać. A jak pada deszcz, to przeszkody są znacznie trudniejsze do pokonania; chwyty są śliskie i w zasadzie to, czego się od jakiegoś czasu boję najbardziej, to doznanie kontuzji. Zdarzyło mi się już w czasie zawodów pozrywać wiązadła w kolanie i od tamtej pory, zwłaszcza kiedy pada deszcz, pojawiają się myśli, że może nie być bezpiecznie, pojawia się strach, aby tylko nic złego się nie wydarzyło.