Bizuu współtwórcą strojów dla polskich olimpijczyków. Projektantki: Jednego nie wolno było zmienić

Sam proces twórczy kolekcji olimpijskiej był podobny do tego, który znamy od lat. Jednak w przypadku tego projektu priorytetem było nawiązanie do tradycji i podkreślenie polskich symboli. Zrobiłyśmy to, wykorzystując motywy inspirowane lokalną fauną i florą.



To nasze pierwsze doświadczenie w projektowaniu strojów, które będą oglądane przez tak szeroką, międzynarodową publiczność. Zdając sobie sprawę z rangi i charakteru tego wydarzenia, kładziemy ogromny nacisk na dbałość o każdy szczegół. Dlatego też od kilku miesięcy Bizuu podróżuje po całej Polsce, zbierając wymiary od sportowców praktycznie do samego momentu Igrzysk. To prawdziwie wyjątkowa sytuacja, która nadal ewoluuje.

Czytaj więcej Ludzie Iga Światek ambasadorką Lancôme. Znamy kulisy współpracy - W partnerstwie z Lancôme ważna jest dla nas filozofia marki, która definiuje kobiecość jako akceptowanie swojej indywidualności, bycie inspiracją, bycie pewną siebie i pewną swoich sił, jako dążenie do realizacji marzeń na własnych zasadach - mówi manager Igi Świątek Alina Sikora.

Jak konkretnie wyglądał udział pań w tym projekcie?

Inspiracji zaczęłyśmy szukać w archiwach i źródłach historycznych mody przedwojennej - tak powstały sylwetki kolekcji olimpijskiej. Następnie wspólnie z projektantami Bizuu stworzyłyśmy print, którego kompozycja składa się z takich roślin jak żyto, jeżyna, podagrycznik i jarzębina. Wzbogacona jest kwiatami: mak polny, chaber bławatek, stokrotka i mak lekarski, a wśród tego bogactwa polskiej flory znajduje się również wróbel. Tło tworzą rozety koronki, nawiązujące do dziedzictwa rękodzieła i będące hołdem dla słynnych koronek koniakowskich.

Co było największym wyzwaniem w tej pracy?