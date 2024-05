Iga Świątek zagrała mecz w Paryżu ze sławną aktorką. Kobiety rakiety podbiły sieć

Przecież mają rakiety, prawda?

Aktorka jako wielka entuzjastka tenisa miała okazję zaprezentować swoje umiejętności na planie serialu, gdzie odgrywana przez nią Monica Geller, u boku Chandlera Binga – w tej roli nieżyjący już Matthew Perry – rozgrywa katorżniczy pojedynek z szefem męża i jego partnerką. Gdy Bing prosi swoją znaną z perfekcjonizmu żonę o zwolnienie tempa i umożliwienie przeciwnikom nieco spokojniejszej gry, która dałaby im szansę na wygraną, Monica odpowiada zaskoczona: „Przecież mają rakiety, prawda?”.

W serii filmików publikowanych na profilu instagramowym Cox również pojawiają się nawiązania do tenisa: aktorka bawi się grą, sprawnie odbijając piłeczkę w każdej sytuacji, nawet leżąc na kanapie czy wsiadając do samochodu – I’m just a girl – brzmi podpis pod nagraniem, sugerujący, że takie rozgrywki są dla niej dziecinnie proste.



Czytaj więcej Jej historia Iga Świątek: Zendaya może ćwiczyć ze mną, kiedy zechce Fani Igi Świątek mają kolejne powody do świętowania. Tenisistka w wielkim stylu wygrała Indian Wells, a na trybunach kibicowali jej między innymi Tom Holland i Zendaya.

Beyond Number One

Stając naprzeciw Igi Świątek aktorka również radziła sobie bez zarzutu, bezbłędnie odbijając każdą kierowaną w jej stronę piłkę. Po rozegranym pojedynku panie wspólnie zapozowały do zdjęć, wyraźnie zadowolone z tak wyjątkowego spotkania.

Iga, oprócz nienagannej formy sportowej, zaprezentowała tego dnia również nowy, zaprojektowany na okoliczność paryskiego turnieju strój w kolorystyce w nawiązującej do flagi Francji, z dominującymi odcieniami granatu i fioletu. Oficjalna premiera kolekcji firmy ON, „Beyond Number One” miała miejsce w samo południe w środę 22 maja. – Mój perfekcjonizm jest częścią mnie. Mam takie sytuacje, gdy czuję cały ciężar Polski na swoich barkach, ale też chcę dać inspirację młodszemu pokoleniu, że można marzyć – wyznaje najlepsza tenisistka świata w krótkim nagraniu zapowiadającym kampanię. – Na co dzień nie myślę o sobie, że jestem numerem jeden na świecie – dodaje.

Rankingi są jednoznaczne i oby tak wyjątkowy trening pozwolił niepokonanej zawodniczce zyskać pozytywną energię na czekające ją rozgrywki, w trakcie których zatriumfuje podobnie jak w 2020, 2022 i 2023 roku.