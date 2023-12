Czy przełożonemu wypada wręczyć prezent z okazji świąt? Ekspertka wyjaśnia

Katarzyna Urbańska dodaje, że w żadnym wypadku nie wypada sugerować reszcie grupy wspólnej składki. - Jeżeli widzimy, że jest to tylko nasza inicjatywa, to sami powinniśmy zadbać o drobiazg i wręczyć go dyskretnie. Zgodnie z zasadami dobrego wychowania wówczas warto przekazać upominek w samotności, żeby nie został odebrany jako próba wpłynięcia na relacje z przełożonym. To nie tylko niewskazane w środowisku zawodowym, ale także świadczy o braku klasy.

Pomysł na prezent dla szefa lub szefowej

Kwestia dobrania prezentu dla przełożonego lub przełożonej jest równie ważna, jak okoliczności wręczenia. Ekspertka od etykiety ostrzega przede wszystkim przed upominkami sugerującymi nasze oczekiwania, podkreślanie niekompetencji lub nawiązywanie do wad osoby stojącej wyżej w strukturze firmy. Jako przykład podaje wszelkiego rodzaju poradniki, które mogą sprawić przykrość obdarowywanej osobie oraz sugerować niedostatki, czy brak umiejętności.

Drobiazgiem, który ekspertka poleca, jest wieczne pióro z grawerem, albo książka z autografem autora. - To są upominki niezobowiązujące, a jednak zapadają w pamięć. Nie tylko dzięki dopasowaniu ich do przełożonego, ale też ze względu na fakt, że zadaliśmy sobie trud i poświęciliśmy trochę czasu, żeby zdobyć coś personalnego.

Katarzyna Urbańska wyjaśnia też, czy upominek otrzymany od kolegi czy koleżanki z firmy jest zobowiązujący na tyle, żeby musieć również sprawić temu komuś niespodziankę.

- Idea prezentu polega na bezinteresownym obdarowywaniu kogoś, wynikającym z sympatii. To jest gest dobrej woli, po którym nie możemy oczekiwać rewanżu.