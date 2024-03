Jedyna spośród 111 kandydatek

Podczas odbywającej się 9 marca w Mumbaju finałowej gali konkursu Miss World 2023 wyłoniono najpierw 40 ze 111 pretendentek do tytułu, następne wybór zawężono do 12 kandydatek, by ostatecznie spośród ośmiu najpiękniejszych kobiet świata wybrać tę jedyną. Została nią reprezentująca Czechy Krystyna Pyszková. W ścisłym finale zdeklasowała kandydatki z Botswany, Trynidadu i Tobago oraz Libanu.

25-latka, odpowiadając na finałowe pytanie, dlaczego to właśnie ona powinna otrzymać tytuł Miss Świata 2023, podkreśliła, że od dawna jej misją jest walka o dostęp do edukacji dla dzieci, zwłaszcza pochodzących z mniej zamożnych rejonów świata. – W 2024 roku nadal pond 250 milionów dzieci nie ma możliwości uczenia się w szkołach. – podsumowała w swojej wypowiedzi. – Uważam, że dostęp do edukacji jest fundamentalnym prawem każdego dziecka i jestem tutaj po to, by występować w ich imieniu. To zagadnienie jest bliskie mojemu sercu i zajmuję się nim od lat, jeszcze zanim przystąpiłam do konkursu. Będę kontynuować tę misję niezależnie od tego, czy otrzymam tytuł Miss Świata, czy nie – zapewniła.

Ocean Eyes

Jeden z postów zamieszczonych na instagramowym profilu pięknej Czeszki brzmi Ocean Eyes. Patrząca prosto w obiektyw aparatu nowa Miss World 2023 rzeczywiście ma hipnotyzujące spojrzenie. Idealna sylwetka, długie blond włosy i 181 cm wzrostu zapewniły zwycięstwo tej pochodzącej z czeskiego miasta Trzyniec tuż przy granicy z Polską studentce prawa i administracji biznesowej.

Zgodnie z informacją zamieszczoną na oficjalnej stronie konkursu, zwyciężczyni posługuje się czterema językami: angielskim, polskim, słowackim i niemieckim. Poza studiowaniem wyżej wspomnianych dwóch kierunków, pracuje jako modelka. Założyła fundację sygnowaną własnym nazwiskiem, natomiast jednym z najważniejszych dla niej osiągnięć jest otwarcie szkoły języka angielskiego dla dzieci w Tanzanii, gdzie zgłosiła się też jako wolontariuszka. W krótkiej prezentacji kandydatki wspomniano też o jej prywatnych zainteresowaniach takich jak gra na flecie poprzecznym i skrzypcach. Jako pasjonatka muzyki i sztuki spędziła dziewięć lat w Akademii Sztuk Pięknych.