Catcalling: dlaczego kobiety biegają z jedną słuchawką?

Zaproszone do udziału biegaczki podzieliły się swoimi historiami, przyznając, że pozostawienie jednej słuchawki w uchu podczas joggingu pozwala na zachowanie czujności i szybką reakcję w przypadku jakiegokolwiek zagrożenia ze strony mijanych przechodniów. – Biegam z jedną słuchawką od czasu, gdy podczas jednego z porannych treningów na bulwarach warszawskich agresywny mężczyzna zastąpił mi drogę, podszedł do mnie bardzo blisko i poczułam od niego alkohol. Zapytałam, czy czegoś ode mnie chce, powiedział, że tak. Zerwałam się sprintem w przeciwnym kierunku, a on jeszcze wykrzykiwał za mną niewybredne komentarze natury seksualnej – opowiada jedna z nich.

Stosowane przez kobiety metody zapobiegania przykrym incydentom lub chronienia się przed ich konsekwencjami są niezwykle kreatywne. Choć nie przeprowadzono podobnej ankiety wśród biegających mężczyzn, istnieje spore prawdopodobieństwo, że oni przygotowując się do treningu biegowego kompletują wygodny strój, dbają o dostosowanie muzyki do tempa poruszania się, a szereg decyzji, z jakimi borykają się biegaczki, jest im kompletnie obcy.

