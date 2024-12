Dzień Wolontariusza. Co dziś sprawia, że ludzie chcą pomagać potrzebującym?

Wolontariat w Polsce, jak wskazują dane Głównego Urzędu Statystycznego z I kwartału 2022 roku, to przestrzeń, w których obecność kobiet jest bardzo mocno zauważalna. Aż 29,9 proc. pań deklarowało w tym czasie zaangażowanie w działania na rzecz wolontariatu. Wśród kobiet z wyższym wykształceniem odsetek ten sięga aż 37,6 proc., co sugeruje, że wolontariat to nie tylko kwestia altruizmu, ale również świadomego wyboru i chęci wpływania na rzeczywistość.

Reklama

Podobne dane przynosi raport Szlachetnej Paczki z 2021 roku. Wynika z niego, że aż 80 proc. wolontariuszy i darczyńców organizacji stanowią kobiety. To właśnie one, łącząc obowiązki zawodowe z życiem rodzinnym, stają się główną siłą napędową tej i innych inicjatyw pomocowych. Ich praca obejmuje szeroki wachlarz działań – od organizowania wsparcia materialnego, przez pomoc edukacyjną, aż po wsparcie psychologiczne dla potrzebujących.

Dlaczego kobiety angażują się w wolontariat?

Badanie przeprowadzone przez Uniwersytet SWPS oraz Fundację na rzecz Nauki Polskiej Dla Ukrainy „Wzmacnianie zaangażowania ludzi w wolontariat na rzecz uchodźców z Ukrainy. Motywacja wolontariuszy i intencje podejmowania takiej aktywności – rola czynników psychologicznych i społecznych”, wskazuje, że to płeć żeńska cechuje się wyższą motywacją do działań altruistycznych. W obliczu kryzysów, takich jak wojna w Ukrainie, kobiety nie tylko organizują pomoc, ale także stają się liderkami działań wolontariackich. Ich zaangażowanie wykracza poza altruizm – przekształca się w osobisty rozwój i społeczny wpływ.

Czytaj więcej Wywiad Katarzyna Nicewicz, prezeska Fundacji Daj Herbatę: Kobiety w kryzysie bezdomności są nieuchwytne Wśród ludzi w kryzysie bezdomności wiele jest kobiet silnie uzależnionych, chorych, w kryzysie psychicznym ze stanami psychotycznymi oraz kobiet, które uciekają przed domową przemocą. Jak można im pomóc, nie tylko w Dzień Kobiet?

- Na początku wojny przeprowadziliśmy z profesor Agatą Chudzicką-Chupała duże badania psychologiczne dotyczące motywacji wolontariuszy – mówi prof. Nadiya Hapon. Zdecydowaną większość badanych stanowiły kobiety – miały wyższe wykształcenie, były religijne, nie chorowały na choroby przewlekłe i wykazały co najmniej przeciętną ocenę dobrostanu. Nieco ponad połowa polskich wolontariuszek zgodziła się, że informacje medialne na temat wojny na Ukrainie mają charakter psychologicznie traumatyczny. Odkryliśmy nie tylko altruistyczną motywację wolontariuszek, ale także związek pomiędzy ich zdrowiem psychicznym, cechami psychologicznymi i funkcjami motywacyjnymi. Wolontariuszki, pomagając innym, zdobyły nie tylko umiejętności i rozwijały się psychospołecznie. Dzięki wolontariatowi udało im się znacząco zredukować negatywne uczucia w obliczu wojny, wzmocnić swoje zaangażowanie społeczne, kapitał społeczny i wiarę religijną - tłumaczy.