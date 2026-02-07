Z tego artykułu dowiesz się: W jaki sposób doświadczenia życiowe wpływają na kompetencje cyfrowe czarnoskórych i latynoskich nastolatków?

Na czym polegają różnice w umiejętnościach cyfrowych między różnymi grupami rasowymi?

Jakie są wyzwania związane z nauczaniem o rasie i rasizmie w kontekście cyfrowym?

Badanie zostało przeprowadzone przez naukowców z University of California w Riverside (UC Riverside, UCR) oraz University of Southern California (UCS). Jego wyniki opublikowano w czasopiśmie „New Media & Society”. Pokazały one, że czarnoskóra i latynoska młodzież „nie tylko szybciej identyfikuje fałszywe twierdzenia i rasistowską propagandę, ale także częściej weryfikuje posty w wiarygodnych źródłach i reaguje, publikując sprostowania oparte na faktach. Według badaczy, umiejętności te nie są nabywane w ramach edukacji szkolnej” – informuje UC Riverside.

Reklama Reklama

– Ta praca ujawnia, że kolorowi nastolatkowie już teraz posługują się zaawansowanymi formami umiejętności cyfrowych – mówi Avriel Epps, profesor nadzwyczajna w Szkole Edukacji UC Riverside i główna autorka badania. – W wielu przypadkach rozwinęli te krytyczne kompetencje dzięki własnym doświadczeniom życiowym, radząc sobie z rasizmem w sieci, a niekoniecznie dzięki instrukcjom szkolnym.

Co stoi za kompetencjami cyfrowymi nastolatków?

Badanie dotyczące różnic między nastolatkami w podejściu do rasistowskich treści w internecie obejmowało analizę danych z dzienników dziennych pochodzących z reprezentatywnego dla całego kraju badania National Survey of Critical Digital Literacy (NSCDL). „W ramach badania ponad 100 czarnoskórych nastolatków (oraz porównywalna liczba latynoskich i białych rówieśników) codziennie zapisywało w dziennikach, jak często analizowali, reagowali lub ignorowali treści cyfrowe związane z rasą” – informuje UC Riverside.

Uzyskane wyniki wskazują na różnice w poziomie tzw. krytycznych (kluczowych) kompetencji cyfrowych w zakresie rasy (ang. Critical Race Digital Literacy – CRDL). – Jest to w zasadzie zdolność do rozpoznawania, krytykowania i oceniania mediów cyfrowych przez pryzmat rasy i tego, jak objawia się w nich rasizm” – wyjaśnia prof. Brendesha Tynes z USC.