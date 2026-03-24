Pewność siebie to jeden z kluczowych zasobów, który wpływa na jakość życia – od codziennych wyborów po najważniejsze decyzje osobiste i zawodowe. W dużej mierze kształtuje się w działaniu – w tym, jak reagujemy na wyzwania, jak radzimy sobie z niepewnością i czy dajemy sobie przestrzeń na próby oraz popełnianie błędów. To właśnie doświadczenia budują poczucie sprawczości i przekonanie, że mamy realny wpływ na własne życie.
Z najnowszego badania Sukcesu Pisanego Szminką* wynika, że blisko 6 na 10 Polaków nie podjęło ważnej życiowej decyzji z powodu braku pewności siebie. Aż 16 proc. ankietowanych przyznaje, że zdarzało im się to wielokrotnie. Problem ten dotyczy aż 70 proc. reprezentantów pokolenia Y (29-44 lat) oraz 66 proc. generacji Z (18-28 lat). Blisko co trzecia osoba z ogółu badanych (31 proc.) przyznaje, że bardzo często tego żałuje. Wśród przedstawicieli pokolenia Z aż 42 proc. myśli o tym bardzo często.
Pewność siebie badanych spada pod wpływem niepowodzenia w pozornie prostym zadaniu (32 proc.), a wzrasta, gdy wykonują coś pozornie nieosiągalnego (53 proc.) lub gdy ich kompetencje zostają publicznie docenione (42 proc.). Dane pokazują także wyraźne różnice w doświadczeniach w zależności od płci respondentów – u mężczyzn na spadek pewności siebie częściej ma wpływ ignorowanie ich pomysłów, a u kobiet – utrata wsparcia bliskich. Tylko 13 proc. Polek nigdy nie udawało pewności siebie w sytuacji, gdy była ona od nich wymagana.
Różnice międzypokoleniowe natomiast pokazują, jak zmienia się sposób przeżywania i rozumienia pewności siebie. Wśród młodszych osób częściej pojawia się potrzeba „pokazywania” jej na zewnątrz – aż 55 proc. przedstawicieli pokolenia Z przyznaje, że często udaje pewność siebie. Jednocześnie to właśnie oni rzadziej odczuwają ją w momentach podejmowania kluczowych decyzji (21 proc. wobec 37 proc. wśród baby boomers), a brak pewności siebie częściej powstrzymuje ich przed działaniem (66 proc. pokolenia Z i 70 proc. pokolenia Y wobec 35 proc. wśród baby boomers). Może to wskazywać na większą niepewność w obliczu wyborów oraz silniejszy wpływ otoczenia na podejmowane decyzje.
Z wiekiem rośnie z kolei spójność między tym, jak postrzegamy siebie a tym, jak działamy – pewność siebie częściej opiera się na doświadczeniu i relacjach, a także rzadziej wymaga „odgrywania” określonych postaw (wśród baby boomers 40 proc. deklaruje, że niemal nigdy jej nie udaje, a jedynie 12 proc. nie postrzega się jako osoby pewne siebie). Różnice te widać także w kontekstach, w których czujemy się pewniej – młodsze pokolenia częściej odnajdują ją w przestrzeni cyfrowej (40 proc. w social mediach, 19 proc. podczas spotkań online), natomiast starsze w bezpośrednich relacjach i codziennych sytuacjach, takich jak rozmowy z bliskimi (67 proc.) czy funkcjonowanie w znanym środowisku. To pokazuje, że pewność siebie coraz częściej kształtuje się nie tylko przez doświadczenie, ale także przez warunki, w jakich funkcjonujemy na co dzień oraz przestrzenie, w których uczymy się ją wyrażać.
Źródło:
Materiały prasowe
* Badanie przeprowadziła agencja badawcza 4P na reprezentatywnej próbie 1049 Polek i Polaków.
