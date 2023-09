Radczyni prawna i pisarka? TAK! Anna Rybakiewicz z sukcesami funkcjonuje w tak odległych światach

Trudne pytanie. Na pewno ciężko byłoby mi zrezygnować z którejś z tych prac, bo obie są dla mnie ważne. Studiowałam prawo i ukończyłam aplikację, aby pracować w zawodzie radcy prawnego. Wymagało to ode mnie wielu lat nauki, więc żal byłoby mi teraz to wszystko zaprzepaścić. Zresztą lubię swoją pracę, lubię kontakt z ludźmi, a rozwiązywanie ich prawnych problemów przynosi mi ogromną satysfakcję. Poza tym pisanie wciąż traktuję jako hobby, jako odskocznię od codzienności. To taki mój czas dla siebie, kiedy odpoczywam i odcinam się od świata zewnętrznego. Wciąż z uśmiechem na ustach siadam do laptopa, gdy zamierzam napisać kolejny rozdział i mam nadzieję, że to się nigdy nie zmieni. Dlatego nie chciałabym traktować pisania jako typowej pracy na pełen etat z obawy, że przestałaby mi sprawiać radość.

Podlasie to pani rodzinne województwo oraz miejsce akcji większości scen w pani książkach. Domyślam się zatem, że te okolice są bliskie pani sercu. Co panią najbardziej urzeka w Podlasiu?

Wielokulturowość i tolerancja. We wsi Orla na Podlasiu stoi kościół, cerkiew i synagoga. Z kolei we wsi Kruszyniany możemy spotkać Tatarów. Mieszkańcy Białegostoku dwa razy świętują Nowy Rok, gdyż Sylwester w obrządku prawosławnym przypada później. Wiele szkół i urzędów jest nieczynna także w święta prawosławne. To tutaj wzajemnie przenikają się religie, kultury i języki. Takie właśnie jest Podlasie.

Jakie plany ma pani na przyszłość? Zgaduję, że radość i satysfakcja z pisania będą towarzyszyć Pani jeszcze przez długi czas, a zatem czy możemy niebawem liczyć na kolejne literackie niespodzianki?

Nie wyobrażam już sobie życia bez pisania. Przepadłam z kretesem. Kończę jedną powieść i zaczynam drugą. Czasem będąc w połowie pierwszej, już układam plan na kolejną. Wstępny plan wydawniczy na przyszły rok już jest. Mam nadzieję, że czytelnikom spodobają się historie, które dla nich wymyśliłam. Następna książka, która się ukaże będzie szczególnie bliska mojemu sercu, bo została zainspirowana wspomnieniami mojego dziadka i jego siostry. Wylałam nad nią wiele łez, czasem musiałam przerwać pisanie, bo emocje były zbyt silne. Pisząc ją uświadomiłam sobie, jak bardzo nie doceniamy tego co mamy i jak wiele jest w stanie znieść matka dla swoich dzieci.