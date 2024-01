Analityczka trendów Natalia Hatalska: Użycie sztucznej inteligencji zwiększa efektywność pracy

Niestety sztuczna inteligencja budzi też obawy. AI potrafi symulować głos i zachowania osób – a to oznacza możliwości fake newsów, szantażu i oszustw. Czy możemy się przed tym bronić?

Obawa jest słuszna i dlatego już powstają regulacje prawne. AI ACT, nad którym pracuje Unia Europejska, najprawdopodobniej zacznie realnie obowiązywać dopiero w 2026 roku. Biorąc pod uwagę tempo rozwoju tej technologii – to dość późno, niestety. Tym bardziej podkreślam, jak ważna jest transparentność w kwestii użycia sztucznej inteligencji. Nie ma nic złego w korzystaniu z np. ChatGPT – pod warunkiem, że poinformujemy, do czego i w jakim zakresie go użyliśmy.

Wiele osób obawia się, że AI odbierze im pracę.

Sztuczna inteligencja wkracza w nasze życie i na pewno przejmie część prostych zadań. W tej chwili bardzo efektywnie działa np. opcja automatycznej transkrypcji – więc nie potrzebujemy już transkrybentów. Natomiast podkreślam – coraz bardziej doceniani będą ludzie, którzy wiedzą, w jaki sposób, w jakim zakresie i kiedy mogą skorzystać ze sztucznej inteligencji. Odwołam się do badania, w którym to samo zadanie w zakresie kodowania otrzymały dwie grupy programistów. Grupa, która mogła korzystać z pomocy AI, wykonała je nawet 50 proc. szybciej, niż ta, która mogła bazować tylko na własnych umiejętnościach. To potwierdza, jak bardzo użycie sztucznej inteligencji zwiększa efektywność pracy.

Zresztą przekonałam się o tym na własnym przykładzie. Pracowałam jakiś czas temu nad ankietą. Miałam przygotowane już wszystkie założenia, miałam tylko stworzyć konkretne pytania. Zaplanowałam sobie na to dwa dni, bo wiedziałam, że będę musiała jeszcze zrobić dodatkowy research. Postanowiłam jednak skorzystać z pomocy ChatGPT, którego poprosiłam o pomoc w generowaniu pytań. Oczywiście, wymagało to ode mnie bardzo precyzyjnego formułowania poleceń, selekcjonowania i redagowania tego, co zaproponował ChatGPT, ale w efekcie gotową ankietę miałam w 2,5 godziny. 2,5 godziny zamiast 2 dni! To była zresztą bardzo ciekawa praca – bo pytania generowane przez ChataGPT inspirowały mnie samą. Był taki moment, kiedy generowaliśmy pytania równolegle. Widzę zagrożenia tej technologii, ale doceniam AI jako asystenta, pomoc w codziennej pracy.