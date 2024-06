Reżyserka Maja Kleczewska: Warszawa nie potrzebuje "Wesela"

W warszawskiej szkole teatralnej, na drugim roku studiów Gustaw Holoubek powiedział: „Zrobić dobry spektakl to jest cud. Tyle jest zmiennych, nad którymi nie zapanujecie, a które wpływają na efekt końcowy„. – Odnosił się do „Dziadów“ Kazimierza Dejmka, w których grał Gustawa-Konrada. ”Nie macie na nie wpływu. Ważne, że bierzecie je pod uwagę“. I to stało się dla mnie drogowskazem. To nie jest tak, że dostaję zaproszenie, przychodzę z jakimś tekstem, który wystawiam i koniec. Miejsce, czas, okoliczności, sytuacja polityczna, charakter zespołu i to, czym teatr ma być, czy w marzeniu dyrektora, czy w marzeniu zespołu, czym chcemy, żeby się stał – to wszystko jako reżyserka spektaklu biorę pod uwagę.

„Dziady“ były decyzją repertuarową dyrektora Krzysztofa Głuchowskiego. Takiej propozycji się nie odmawia. Poszłam za jego przeczuciem, że Teatr Słowackiego w tamtym czasie powinien był przyjąć cechy teatru narodowego, czyli miejsca wspólnotowego dla Polaków, w którym spotykamy się w myśleniu o tym, kim jesteśmy, jakie podejmujemy decyzje, w jakim kraju chcemy żyć. Wierzyłam, że „Dziady" są jak gąbka. Chcemy, czy nie, one zawsze są polityczne.

Trzy aktorki grające w „Weselu“ Rachelę – dwie dublury i jedno zastępstwo – to dla reżyserki wyzwanie?

Trzy aktorki w jednej roli to potrójna komplikacja. Można to załatwić na dwa sposoby. Przez konflikt, konkurencyjność, porównywanie, walkę. Niektórzy reżyserzy z tego korzystają, choć jak nietrudno się domyślić, jest to bardzo stresujące dla aktorów. Ale można też iść drogą inkluzywności, dać wolność, pozostawić aktorkom swobodę interpretacji. W zespole Teatru Słowackiego są tak dojrzali aktorzy, aktorki, że nie muszę być ich strażnikiem. Robię miejsce temu, co przynoszą. W naszym „Weselu“ są trzy różne Rachele. Według mnie to wzbogaca spektakl. To są właściwie trzy różne spektakle.