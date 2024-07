Luna: Nie czuję, że na Eurowizji poniosłam porażkę

Zdobyłam ogromne doświadczenie, a jednocześnie była to dla mnie ważna lekcja — nie tylko jako dla artystki, ale też jako człowieka. Dziś czuję się dużo silniejsza. Doświadczyłam upiornie ciężkiej pracy i rygoru. Teraz również mam bardzo pracowity czas, ale po tym, co przeżyłam na Eurowizji, czuję się jak na wakacjach. Najtrudniejsze chyba było połączenie wielu rzeczy naraz. Poza występem i przygotowaniami do niego, trzeba było skupić się także na spotkaniach z fanami, na licznych wywiadach i to w różnych w różnych językach. Cieszę się, że tego wszystkiego doświadczyłam, ale jednocześnie tempo było ekstremalne. Dlatego też my artyści staraliśmy się znaleźć w tym też radość i zabawę, by nie poddawać się jedynie rygorowi pracy od rana do nocy. Chcieliśmy mieć czas na poznanie siebie nawzajem.

Nawiązałaś relacje z artystami z innych krajów?

Tak, i to jest najpiękniejsze, co wyniosłam z tej Eurowizji – ludzie i fani, do których dotarłam. To moja pierwsza wygrana. Drugą wygraną są relacje, które tam nawiązałam, bo bardzo się zaprzyjaźniliśmy. Bardzo się zżyliśmy. Miałam już okazję spotkać się z Nemo, zwycięzcą Eurowizji, w Londynie. Podtrzymujemy te znajomości. Mogą one też zaowocować muzycznymi współpracami. Najbardziej wartościowe było wzajemne wsparcie. Jako artyści nie czuliśmy rywalizacji, która często jest narzucana z zewnątrz. Eurowizja z jednej strony ma łączyć, ale też jest konkursem, więc pewien element rywalizacji wydaje się nieunikniony.

Jako artystka, mimo młodego wieku, masz już swój dorobek. Jakie znaczenie miało dla ciebie to, że twoje zdjęcie – jako pierwszej Polki – znalazło się na słynnym telebimie na Times Square w Nowym Jorku? A także, jaka jest różnica między wcześniejszymi muzycznymi sukcesami, a tym, że zwyciężyłaś w preselekcji do Eurowizji? To wtedy nagle usłyszała o tobie cała Polska.

Różnica jest naprawdę ogromna. Ale ja po pierwsze się ucieszyłam – możliwość zaśpiewania na Eurowizji była dla mnie namacalnym dowodem, potwierdzeniem, że jestem artystką, o której słyszą ludzie. Ale Eurowizja była tylko kolejnym przystankiem. Muzyka od zawsze jest obecna w moim życiu. Cztery lata temu podpisałam umowę z wytwórnią Universal, wydałam już dwa albumy. Moje zdjęcie pojawiło się na Times Square, w ramach akcji związanej z platformą Spotify Equal, promującej kobiety w branży muzycznej. Wspierałam kobiety w tej branży – to też było dla mnie wielkim szczęściem i sukcesem.

Różnica między tymi sukcesami a Eurowizją polega na tym, że moje postrzeganie celu bardzo się zmieniło. Nie chodzi mi o to, żeby pojawić się na festiwalu czy wystąpić na Eurowizji i to odhaczyć. Moim celem jest sama droga artystyczna. Świadomość tego mnie zmieniła. Nie czuję, że na Eurowizji poniosłam porażkę, bo nie dostałam się do finału. To był kolejny etap w mojej karierze. Wyciągnęłam z tego to, co najlepsze. Nie awansowałam, ale cała Europa o mnie usłyszała, zdobyłam mnóstwo fanów, a moja piosenka się spodobała. Dla mnie najważniejsze jest ciągłe rozwijanie się, zdobywanie nowych fanów, eksperymentowanie z muzyką i po prostu bycie coraz lepszą artystką. To jest mój prawdziwy sukces – nieustanne dążenie do celu.