Transpłciowa aktywistka Maja Heban: Na IO nie ma zawodniczek po tranzycji hormonalnej

Podobnie jest z różnymi dziedzinami sportu. W dyscyplinach takich jak jeździectwo konne, strzelectwo, snooker czy szachy, siła mięśniowa czy wzrost nie mają tak dużego znaczenia, jak w boksie czy koszykówce. Ważne jest, aby dyskusja koncentrowała się na tym, jak sprawiedliwie umożliwić rywalizację jak największej liczbie osób, jednocześnie wykluczając jak najmniej uczestników. Moim zdaniem, od tego są różne komisje, które ustalają zasady i często niestety wykluczają nie tylko osoby transpłciowe, ale także te, które wcale nie są transpłciowe.

Co pani sądzi o wykluczeniu zawodników na podstawie badań płci?

To temat trudny etycznie. Na przykład biegaczka Caster Semenya była niesłusznie nazywana osobą transpłciową, chociaż nią nie jest. Urodziła się ze zróżnicowanymi cechami płciowymi, co oznacza, że jej ciało naturalnie produkuje więcej testosteronu niż jest to typowe u kobiet. Ma cechy typowe dla mężczyzn i kobiet, ale to nie jest wynik jej wyboru czy decyzji; taka się urodziła. Semenya musiała farmakologicznie obniżać poziom testosteronu, aby móc rywalizować w niektórych zawodach. Obecnie walczy w sądzie o możliwość powrotu do sportu, ponieważ, jak mi się wydaje, została całkowicie wykluczona. Z jednej strony sympatyzuje z kobietami, które uważają, że ona ma niesprawiedliwą przewagę, ale z drugiej strony też sympatyzuje z nią, biorąc pod uwagę że przez to jaka ona się urodziła nie może rywalizować. To skomplikowana kwestia, dlatego uważam, że należy ją oceniać indywidualnie, w zależności od dyscypliny sportowej.

Czy rozwiązaniem byłyby osobne kategorie dla transpłciowych zawodników?

Obawiam się, że to rozwiązanie mogłoby się nie sprawdzić. Liczba transpłciowych sportowców jest zbyt mała, aby tworzyć osobne kategorie. Mogłoby to również nie przyciągać widzów, a niewielu sportowców brałoby udział w takich zawodach. Często straszy się tym, że transpłciowi sportowcy zdominują swoje kategorie, ale w rzeczywistości ich historie są zróżnicowane. Bywa, że mają jedno zwycięstwo, a potem serię porażek. Ta dyskusja często jest zbyt uproszczona. Nawet jako aktywistka na rzecz osób transpłciowych czuję, że wychodzę poza swoje kompetencje, ponieważ nie jestem ekspertką od medycyny sportowej. Wskutek tranzycji ciało może się bardzo zmienić, w tym masa mięśniowa i gęstość kości, ale czy te zmiany są wystarczające, by zniwelować przewagę? Po jakim czasie od rozpoczęcia tranzycji? Nie chciałabym autorytarnie stwierdzać, czy tak, czy nie, a trochę wymaga się tego od osób trans, choć to nie są nasze decyzje.