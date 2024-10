Reżyserka obsady Ewa Brodzka: Szukając bohaterów serialu, zwracam uwagę nie tylko na talent

Jest kilku reżyserów obsady: Konrad Bugaj, Krzysztof Łączak, Piotr Bartuszek… Ale rzeczywiście niewielu. Może to zajęcie wymaga cech, które są przynależne bardziej kobietom. Jesteśmy cierpliwe. Umiemy czekać. Nie rezygnujemy. Nie musimy żyć w blasku fleszy. I cieszą nas sukcesy innych ludzi.

Czy jest recepta na dobrą obsadę?

Oczywiście, że nie. Każdy film ma inny temat, innego twórcę, jest też często skierowany do innego odbiorcy. Część produkcji trafia do kin, część pojawia się wyłącznie w telewizji lub na platformach streamingowych, a te firmy mają swoją politykę, czasem też swoje gwiazdy. Tak więc przy kompletowaniu obsady trzeba brać pod uwagę nie tylko wymagania scenariusza, ale też wiele innych uwarunkowań.

Inaczej pracuje się w fabule i serialach?

Trudno uogólniać. Ale oczywiście w filmach fabularnych, które reżyserzy noszą długo pod sercem, współpraca jest inna. Najlepiej, gdy jesteśmy partnerami w pracy. W produkcji filmowej przeznaczonej dla platform streamingowych i dla telewizji nasza praca jest, wbrew pozorom, bardziej samodzielna. Czasem zaczynamy ją nawet wtedy, kiedy nie wiadomo jeszcze kto stanie za kamerą. Choć taka sytuacja zdarza się też czasem w fabule. Zwłaszcza, gdy producent występuje o dofinansowanie projektu w PISF-ie, nie ma jeszcze reżysera, a musi podać obsadę.

Lubi pani takie projekty bez reżysera?

Nie za bardzo. Bo najciekawsza jest rozmowa z twórcami filmu. Każdy ma swoje rozumienie świata, inaczej patrzy na ludzi, co innego w nich dostrzega. I właśnie te różne spojrzenia na rzeczywistość są najciekawsze. To jest ścieranie się wyobraźni.

Jak wówczas ta współpraca wygląda?

Różnie. Nasz zawód polega na przedstawianiu propozycji. Jeśli reżyser ma klarowną wizję filmu, to nigdy nie chcę jej zburzyć. Staram się ją wspomóc. Czasem coś dodać, czasem zaproponować aktorów, którzy pasują do jego wyobrażeń, a których być może nie zna. Natomiast jeśli reżyser oczekuje, bo tak też się zdarza, żebym mu pokazała, jak ja widzę postać, to też to robię. Wtedy rodzi się niezwykle ciekawa współpraca. Bo zderzenie dwóch wizji buduje inną wartość, która może się okazać najlepsza. Jednak zawsze to podkreślam: ostateczna decyzja należy do reżysera, a dzisiaj też coraz częściej do producenta. Jego pozycja bardzo się wzmocniła, bo to on często ponosi największe ryzyko. Moim zadaniem jest rekomendacja i znalezienie argumentów, że to będzie najodpowiedniejszy aktor do tej roli. I to naprawdę duża odpowiedzialność, bo obsada jest niezwykle ważna. Jeżeli popełnimy błąd, to przegrywamy na starcie. Z ekranu wieje nieprawdą.

A więc dostaje pani scenariusz i co dalej?

Muszę uruchomić własną wyobraźnię. Zrozumieć bohaterów, poznać ich relacje. Wszystko tu ma znaczenie. Także rzeczywistość, w której postać ma funkcjonować. Inaczej obsadzi się rolę ekspedientki z ekskluzywnego butiku z biżuterią, a inaczej rolę sprzedawczyni z mięsnego z lat 60. Trzeba też wiedzieć, do kogo film jest adresowany. Jeśli do młodej publiczności, to nie mając dwudziestu lat muszę poznać i zrozumieć młodzieżowe subkultury. Nie mogę strzelać na oślep. Ten zawód jest ciekawy również dlatego, że nie pozwala tkwić w jednym miejscu.