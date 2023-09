Witamina A, zwana również retinolem, należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Wspomaga ona prawidłowe funkcjonowanie wzroku, układu odpornościowego, a także działa przeciwstarzeniowo. Okazuje się, że odgrywa też ważną rolę w przypadku osób, które na co dzień pracują przy komputerze.

Nie samą witaminą A żyje oko

Witamina A, zwana również retinolem, należy do grupy witamin rozpuszczalnych w tłuszczach. Wspomaga prawidłowe funkcjonowanie wzroku, układu odpornościowego, a także działa przeciwstarzeniowo. Okazuje się, że odgrywa też szczególnie ważną rolę w przypadku osób, które na co dzień pracują przy komputerze.

- Ogromne znaczenie mają karotenoidy prowitaminy A. Najbardziej znany i wydajny to beta-karoten, związek, który nadaje owocom i warzywom kolor żółty, pomarańczowy i czerwony. Odpowiada za lepsze widzenie w ciemności i zmniejsza ryzyko powstania zwyrodnienia plamki żółtej związanej z wiekiem. Witamina A i karotenoidy to grupa przeciwutleniaczy. Zaliczamy do nich także luteinę, zeaksantynę, likopen, astaksantynę. To one poprawiają czułość kontrastu i przepływ krwi w naczyniach, pomagają lepiej widzieć o zmroku, zmniejszają stan zapalny. Wpływają na skład, wydzielanie i stabilizację filmu łzowego, co obniża ryzyko wystąpienia albo łagodzi już istniejący zespół suchego oka – mówi lek. Monika Dzięgielewska, specjalista chorób oczu.

Czy witamina A to podstawa?

- Bardzo ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu siatkówki oka i wydzielaniu filmu łzowego odgrywają również witaminy C, E, D3, B1, B2, B3 oraz B6 a także kwasy omega-3 i omega-6 i cynk. Źródłem tych wszystkich suplementów będą m.in.: borówki, czarna porzeczka, pomarańcze, pomidory, dynia, marchew, warzywa zielone jak szpinak, brokuł, jarmuż, natka pietruszki, ostrygi, tłuste ryby, oleje roślinne – dodaje lekarka.