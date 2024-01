Badania dowodzą, że regularne jedzenie jogurtu greckiego pozwala zmniejszyć obwód talii. Pod jednym warunkiem

- Owies jest doskonałym źródłem błonnika i składników odżywczych. Włączając go do diety, można skomponować wiele zdrowych posiłków i przekąsek - tłumaczy dietetyczka Trista Best.

Eksperci mówią też, że jeżeli ktoś jest wielbicielem bardziej wyrazistych w smaku potraw, to śmiało może dołączyć do jogurtu greckiego szpinak, pomidory czy nawet jajko. Aby przygotować danie w słodkiej wersji, warto z kolei sięgnąć po cynamon, jagody, banany, czy truskawki. Najważniejsze, by produkty były naturalne i nieprzetworzone.

Jogurt grecki ze względu na probiotyki oraz białko jest świetną alternatywą na śniadanie. Jego spożycie pobudza metabolizm i trwale zmniejsza objętość brzucha. Żeby osiągnąć długotrwałe efekty nie można jednak zapominać o innych zdrowych nawykach — aktywności fizycznej, zbilansowanych posiłkach oraz dbałości o regenerację organizmu.

Kto powinien unikać jogurtu greckiego?

Monika Dziemidowicz, dietetyczka oraz dietoterapeutka medycyny chińskiej zwraca uwagę na fakt, że o tej porze roku jogurtu greckiego powinny unikać osoby, które mają tendencję do marznięcia — zazwyczaj są to kobiety. Szczególnie zimą organizm potrzebuje na śniadanie ciepłego posiłku. Monika Dziemidowicz dodaje, że jeżeli ktoś należy do grupy osób, które skarżą się na ciągłe marznięcie, ale jednocześnie zależy mu na tym produkcie, to jest na to sposób. Temperaturę jogurtu można podwyższyć dodając cynamon, płatki owsiane, albo zdecydować się na bardziej wytrawną wersję.

Ekspertka wskazuje, że jogurt grecki lepiej sprawdzi się w trakcie drugiej połowy dnia. Dodaje, że szczególnie po wysiłku fizycznym — wówczas wręcz wskazane jest spożycie wysokobiałkowego posiłku i doskonale sprawdzi się tu wspomniany wyrób.

Kolejna grupa osób, które zdecydowanie powinny unikać jogurtu greckiego, to ci, którzy mają tendencje do infekcji, zapalenia zatok, nadmiaru śluzu w gardle i tym podobnych. Wówczas mogą one występować jeszcze częściej. Innym natomiast produkt może pomóc.