Humble walking – aktywność dla tych, którym z siłownią nie po drodze

Dotlenienie organizmu i inne korzyści

Korzyści zdrowotne płynące z regularnych spacerów są niezaprzeczalne: poprawa nastroju, spalanie kalorii (nawet do 400 na godzinę, stosując szybkie tempo), przyspieszenie metabolizmu, wzmocnienie układu sercowo-naczyniowego, a także mięśniowo-szkieletowego. Warto też pamiętać, że dzięki pieszym wędrówkom zmniejsza się ryzyko zachorowania na cukrzycę oraz wystąpienia problemów z nadciśnieniem. – Ciało człowieka jest stworzone do ruchu, a aktywność fizyczna wpływa pozytywnie na każdy aspekt naszego zdrowia: wygląd, samopoczucie, ilość energii – wymienia psychodietetyk, Karina Wardal-Runo. – Podejmowanie aktywności angażuje cały organizm, więc efekty przez nią generowane dotyczą praktycznie wszystkich aspektów naszego zdrowia. Ruch wpływa pozytywnie na układ immunologiczny, zapobiega pojawianiu się chorób takich jak otyłość, cukrzyca czy też choroby układu krążenia. Przeciwdziała osteoporozie. Kształtuje postawę ciała, zdolności motoryczne, poprawia jakość snu, więc jest to naprawdę całe spektrum pozytywnego działania – podkreśla.



Dotlenienie organizmu skutkuje lepszą jakością snu, natomiast odświeżenie umysłu pozytywnie wpływa na kreatywność i może okazać się zbawienne w przypadku, gdy od osoby spacerującej oczekuje się ciekawych rozwiązań w pracy zawodowej, lub gdy ta boryka się z trudnym do rozwiązania problemem. – Poza kształtowaniem postawy i dobroczynnym wpływem na nasze samopoczucie, aktywność fizyczna pomaga regulować poziom stresu – potwierdza psychodietetyk. – Dlatego tak duży nacisk kładzie się obecnie na te przysłowiowe 10 tysięcy kroków dziennie. Chodzenie, w przeciwieństwie do biegania, nie obciąża stawów. Intensywnych treningów nie zaleca się osobom starszym, u których mogą się pojawić jakieś mikrouszkodzenia, ani też osobom otyłym lub z nadwagą. Dla nich spacery są jak najbardziej wskazane. Dodatkowo, spacerując, wystawiamy się do słońca, więc następuje synteza witaminy D3. Te wszystkie czynniki pozytywnie wpływają na nasze dobre samopoczucie – wymienia dietetyk kliniczny.



Aktywność w każdym wieku

Jak zauważa Karina Wardal-Runo, regularna aktywność fizyczna przynosi korzyści niezależnie od wieku, więc różne formy ruchu powinny być częścią dnia każdej osoby – Zgodnie z zaleceniami Światowej Organizacji Zdrowia, osobom dorosłym w wieku od 18 do 64 roku życia rekomenduje się podejmowanie aktywności w zakresie 50-300 minut umiarkowanego wysiłku tygodniowo, w tym 75-150 minut intensywnego treningu – wyjaśnia. – Jeśli chodzi o osoby starsze czy cierpiące na choroby przewlekłe, to trzeba dostosować aktywność fizyczną do ich indywidualnych możliwości, ale też uwzględnić trening równowagi w celu zapobiegania upadkom. Tu właśnie w szczególności polecane są spacery.



Nie musimy każdego dnia wykonywać intensywnych ćwiczeń czy chodzić na siłownię. Ważna jest nawet spontaniczna aktywność fizyczna, czyli wszystkie formy ruchu, które nie są zaplanowanym treningiem, a które wykonujemy w ciągu dnia: zwykły spacer z psem, wchodzenie po schodach, sprzątanie, praca w ogrodzie. Tu też trzeba pamiętać o drugiej stronie medalu. Jeśli mamy nadmiar aktywności fizycznej i podejmujemy zbyt intensywne ćwiczenia, to zaburzony zostaje proces regeneracji organizmu i odczuwa się permanentne zmęczenie, więc trzeba znaleźć złoty środek – zastrzega ekspertka.

Jeśli spokojny spacer wydaje się zbyt monotonny i konieczność regularnego powtarzania go przekształca się z czasem w niezbyt przyjemny obowiązek, istnieją sposoby na urozmaicenie treningu i sprawienie, by dostarczał więcej przyjemności i kojarzył się z tym momentem dnia, na który czeka się z niecierpliwością: przyspieszenie tempa czy wprowadzenie interwałów dostosowanych do indywidualnych możliwości pomogą w zintensyfikowaniu spaceru. Warto też wypróbowywać nowe trasy, poznając tym samym okolicę i odkrywając miejsca dotąd nieznane. Słuchanie muzyki czy audiobooków może umilić czas wędrówki.

Walk it out!