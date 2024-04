Światowy Dzień Świadomości Autyzmu - jak naprawdę wygląda życie w spektrum?

„Supermoce”

Główny bohater serialu „The Big Bang Theory”, Sheldon Cooper, ma wyraźny kłopot ze zrozumieniem abstrakcyjnych żartów, na pamięć uczy się zachowań uznawanych za normy społeczne i z uporem godnym podziwu broni własnego miejsca na kanapie, przeganiając każdego gościa, który ośmieli się tam zasiąść słowami „That’s my spot” („To moje miejsce” – przyp. red). Gdy w tak zwany „dzień owsianki” dostaje na śniadanie świeżo upieczone, smakowite tosty, wyrzuca je do kosza, ponieważ naruszają jego harmonogram. Ściśle zaplanowany terminarz aktywności rozrywkowych również nie pozwala na spontaniczne wyjścia do kina czy spotkania nie uwzględnione w rozpisce na dany tydzień Jednocześnie bohater wykazuje się ponadprzeciętną inteligencją w dziedzinie fizyki, rozpoczynając studia jeszcze w dzieciństwie, a w dorosłym życiu zdobywając nagrodę Nobla.

Tego typu powtarzalne, zrytualizowane zachowania, opór przed zmianami i silna potrzeba przywrócenia stanu poprzedniego są również charakterystyczne dla osób w spektrum autyzmu, posiadających jednocześnie ponadprzeciętne zdolności lub nasilone zainteresowania, którym poświęcają wiele swojego czasu i uwagi. Wspomniana autorka książki „Autystki. O kobietach w spektrum” nazywa te zdolności „supermocami”. Obdarzone nimi osoby potrafią całkowicie poświęcić się wybranej przez siebie dziedzinie, stając się ekspertami, którzy nie mają sobie równych.

W Światowy Dzień Świadomości Autyzmu warto zatem, nakładając niebieskie ubrania i przyozdabiając zdjęcie profilowe w mediach społecznościowych symbolicznym niebieskim puzzlem uświadomić sobie, jaką różnorodnością cechują się osoby z autyzmem i że znajdują się wśród nich przedstawiciele wielu zawodów, niejednokrotnie odznaczający się ponadprzeciętnymi zdolnościami i wiedzą ekspercką. Otwarte mówienie o autyzmie, przekazywanie światu informacji na temat diagnozy, nawet tej poznanej w dorosłym życiu, to kolejny ważny krok w przełamywaniu tabu na temat tego zaburzenia. Oby tak ważne dyskusje nie były podejmowane jedynie 2 kwietnia.

