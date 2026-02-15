Zdarza się, że kobiety odstawiają antydepresanty po zajściu w ciążę.
Wciąż niewiele mówi się o depresji poporodowej jako jednym z czynników, które mogą doprowadzić do śmierci młodej matki, a także jej dziecka. Problem często trywializuje się, sprowadzając zły stan psychiczny kobiety do zjawiska „baby blues”. Niektórzy uważają, że ten „dołek” jest przejściowy i prędzej czy później minie – na przykład, kiedy tylko matka zobaczy pierwszy uśmiech swojego dziecka albo kiedy zacznie lepiej się wysypiać.
W jeszcze trudniejszej sytuacji są kobiety w ciąży i świeżo upieczone matki, które już zmagają się z depresją, lękami, innymi zaburzeniami psychicznymi. Ciąża może pogorszyć te wszystkie stany – i doprowadzić do tragedii.
Tymczasem zdarza się, że kobiety odstawiają antydepresanty po zajściu w ciążę. Dotychczasowe badania pokazują jednak, że takie substancje jak na przykład selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, które powszechnie stosuje się w leczeniu depresji, są bezpieczne dla zdrowia matek i ich dzieci. Nie mają one istotnego wpływu na wrodzone anomalie, zaburzenia wzrostu płodu czy długotrwałe problemy rozwojowe.
Równocześnie nieleczona (lub nieodpowiednio leczona) depresja rodzi bardzo poważne ryzyko dla matki i jej dziecka. Dotyczy to nie tylko samobójstw, ale między innymi stanu przedrzucawkowego czy niskiej wagi noworodka.
Rolę, jaką odgrywa odpowiednia terapia depresji i innych zaburzeń psychicznych u kobiet w ciąży potwierdza badanie, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii. Jego wyniki opublikowano na łamach lutowego wydania czasopisma „Pregnancy”.
Celem badaczy było porównanie dwóch modeli terapii depresji i stanów lekowych u kobiet w ciąży. W tym celu przeanalizowali oni anonimowe dane pochodzące z bazy amerykańskiej firmy ubezpieczeniowej Independence Blue Cross. Dane dotyczyły blisko czterech tysięcy kobiet, które urodziły dziecko w okresie między 1 stycznia 2023 a 31 grudnia 2024 r.
Wszystkie pacjentki miały zdiagnozowaną depresję lub stany lękowe przed zajściem w ciążę. Jednocześnie w okresie trzech miesięcy przed zajściem w ciążę miały one przepisane recepty na leki antydepresyjne, zawierające selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny.
Badanie potwierdza fakt, o którym wiedzą psychiatrzy, ale wśród samych pacjentek ta świadomość wciąż nie jest wystarczająco powszechna. Okazało się, że w przypadku pacjentek, które odstawiły antydepresanty w czasie ciąży, ryzyko wystąpienia próby samobójczej, przedawkowania substancji psychoaktywnych lub psychozy było prawie dwukrotnie wyższe w porównaniu z pacjentkami, które nie przerwały terapii. Największe ryzyko odnotowano w pierwszym i dziewiątym miesiącu ciąży.
Zdaniem dr Kelly B. Zafman ze Szpitala Uniwersytetu Pensylwanii, która kierowała badaniem, powyższe wyniki nie są zaskakujące dla tych, którzy pracują z pacjentkami w ciąży cierpiącymi na zaburzenia psychiczne. Ekspertka zauważa jednocześnie: „To badanie uwypukla potrzebę traktowania zdrowia psychicznego pacjentek w ciąży poważnie, a także oferowania im pełnego spektrum opcji leczenia – w tym leków, jeżeli są one klinicznie uzasadnione”.
