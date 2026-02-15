Reklama
Rozwiń
Reklama

Antydepresanty w ciąży? Nowe badanie pokazało, jak należy podchodzić do ich przyjmowania

Niektóre kobiety decydują się na odstawienie leków antydepresyjnych w trakcie ciąży z obawy, że mogą one zaszkodzić zdrowiu ich dziecka. Z nowego badania, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii, wynika, że to błąd, który matka – a także jej dziecko – mogą nawet przypłacić życiem.

Publikacja: 15.02.2026 20:19

Zdarza się, że kobiety odstawiają antydepresanty po zajściu w ciążę.

Zdarza się, że kobiety odstawiają antydepresanty po zajściu w ciążę.

Foto: Adobe Stock

Izabela Popko

Wciąż niewiele mówi się o depresji poporodowej jako jednym z czynników, które mogą doprowadzić do śmierci młodej matki, a także jej dziecka. Problem często trywializuje się, sprowadzając zły stan psychiczny kobiety do zjawiska „baby blues”. Niektórzy uważają, że ten „dołek” jest przejściowy i prędzej czy później minie – na przykład, kiedy tylko matka zobaczy pierwszy uśmiech swojego dziecka albo kiedy zacznie lepiej się wysypiać.

Kobiety w ciąży, które biorą antydepresanty, nie powinny ich odstawiać

W jeszcze trudniejszej sytuacji są kobiety w ciąży i świeżo upieczone matki, które już zmagają się z depresją, lękami, innymi zaburzeniami psychicznymi. Ciąża może pogorszyć te wszystkie stany – i doprowadzić do tragedii.

Tymczasem zdarza się, że kobiety odstawiają antydepresanty po zajściu w ciążę. Dotychczasowe badania pokazują jednak, że takie substancje jak na przykład selektywne inhibitory zwrotnego wychwytu serotoniny, które powszechnie stosuje się w leczeniu depresji, są bezpieczne dla zdrowia matek i ich dzieci. Nie mają one istotnego wpływu na wrodzone anomalie, zaburzenia wzrostu płodu czy długotrwałe problemy rozwojowe.

Czytaj więcej

Naukowcy obliczyli, że każdy dodatkowy miesiąc ciąży podnosił funkcje poznawcze kobiet w starszym wi
Zdrowie
Warto być w ciąży jak najwięcej razy? Nowe badanie pokazało, co dzięki temu zyskuje kobieta

Równocześnie nieleczona (lub nieodpowiednio leczona) depresja rodzi bardzo poważne ryzyko dla matki i jej dziecka. Dotyczy to nie tylko samobójstw, ale między innymi stanu przedrzucawkowego czy niskiej wagi noworodka.

Reklama
Reklama

Rolę, jaką odgrywa odpowiednia terapia depresji i innych zaburzeń psychicznych u kobiet w ciąży potwierdza badanie, które przeprowadzili naukowcy z Uniwersytetu Pensylwanii w Filadelfii. Jego wyniki opublikowano na łamach lutowego wydania czasopisma „Pregnancy”.

Po odstawieniu antydepresantów ryzyko tragicznego wydarzenia wzrasta prawie dwukrotnie

Celem badaczy było porównanie dwóch modeli terapii depresji i stanów lekowych u kobiet w ciąży. W tym celu przeanalizowali oni anonimowe dane pochodzące z bazy amerykańskiej firmy ubezpieczeniowej Independence Blue Cross. Dane dotyczyły blisko czterech tysięcy kobiet, które urodziły dziecko w okresie między 1 stycznia 2023 a 31 grudnia 2024 r.

Wszystkie pacjentki miały zdiagnozowaną depresję lub stany lękowe przed zajściem w ciążę. Jednocześnie w okresie trzech miesięcy przed zajściem w ciążę miały one przepisane recepty na leki antydepresyjne, zawierające selektywne inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny lub inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny i noradrenaliny.

Badanie potwierdza fakt, o którym wiedzą psychiatrzy, ale wśród samych pacjentek ta świadomość wciąż nie jest wystarczająco powszechna. Okazało się, że w przypadku pacjentek, które odstawiły antydepresanty w czasie ciąży, ryzyko wystąpienia próby samobójczej, przedawkowania substancji psychoaktywnych lub psychozy było prawie dwukrotnie wyższe w porównaniu z pacjentkami, które nie przerwały terapii. Największe ryzyko odnotowano w pierwszym i dziewiątym miesiącu ciąży.

Czytaj więcej

dr hab. n. med. Inga Ludwin, specjalistka ginekologii i położnictwa, ginekologii onkologicznej, endo
PODCAST „POWIEDZ TO KOBIECIE”
Czy można przesunąć granicę młodości u kobiet? „Natury nie da się oszukać”

Zdaniem dr Kelly B. Zafman ze Szpitala Uniwersytetu Pensylwanii, która kierowała badaniem, powyższe wyniki nie są zaskakujące dla tych, którzy pracują z pacjentkami w ciąży cierpiącymi na zaburzenia psychiczne. Ekspertka zauważa jednocześnie: „To badanie uwypukla potrzebę traktowania zdrowia psychicznego pacjentek w ciąży poważnie, a także oferowania im pełnego spektrum opcji leczenia – w tym leków, jeżeli są one klinicznie uzasadnione”.

Reklama
Reklama

Źródło:
www.smfm.org

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Zdrowie Depresja
Dieta śródziemnomorska jest uważana za jedną z najzdrowszych na świecie.
Zdrowie
Dieta śródziemnomorska najlepsza dla kobiet. Nowe badanie pokazało, przed czym je chroni
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Naukowcy obliczyli, że każdy dodatkowy miesiąc ciąży podnosił funkcje poznawcze kobiet w starszym wi
Zdrowie
Warto być w ciąży jak najwięcej razy? Nowe badanie pokazało, co dzięki temu zyskuje kobieta
Coraz więcej badań genetycznych, eksperymentalnych i obserwacyjnych wskazuje na istnienie podtypu de
Zdrowie
Naukowcy mają nowy pomysł na walkę z depresją. Ta metoda to szansa dla wielu pacjentów
Najnowsze badanie pokazuje, że wiele nowotworów jest powiązanych z niezdrowym stylem życia
Zdrowie
Blisko 40 proc. przypadków nowotworów można uniknąć. Naukowcy wskazali główny czynnik ryzyka
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Materiał Promocyjny
Obietnica obietnic - dlaczego sztuczna inteligencja w pracy wciąż bardziej przyśpiesza niż zmienia?
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama