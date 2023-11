Jednak lutowy raport Supesu Recruitment pokazał, że biznes nawet na wysokich szczeblach kierowniczych nie jest wolny od dyskryminacji. Prawniczki zajmą poważne stanowiska, a ciągle doświadczają tej związanej z aspektem swojej płci. Oczywiście dla każdej z nas oznacza ona co innego: od chamskich komentarzy począwszy, poprzez omijanie przy awansach po powrocie z „wakacji” na macierzyńskim, aż na całkowitej niemożności dowiedzenia się, ile zarabiają nasi koledzy na takich samych stanowiskach kończąc. Swoją drogą, z ostatnim z tych zjawisk również walczy PE. Spotkała się pani z takimi zachowaniami?

Przyznam szczerze, że już kilka razy byłam pytana o te aspekty, więc odpowiem tak samo: miałam ogromne szczęście, bo nigdy nie byłam świadkiem ani ofiarą dyskryminacji ze względu na moją płeć. Przychodzą mi do głowy jedynie czasy uniwersyteckie i zajęcia z profesorem, który uważał, że kobiety niepotrzebnie zajmą mężczyznom miejsca na studiach prawniczych. Przecież to oni będą sędziami i adwokatami, a one zostaną z dziećmi w domu. W firmie, w której pracuję już dziesięć lat nigdy nie byłam postrzegana przez pryzmat swojej płci, ale po prostu jako osoba – otwarta, uwielbiająca wyzwania, kompetentna. Miałam szczęście do liderów i zawsze mogłam liczyć na wsparcie. Muszę jednak przyznać, że z prośbą o poradę, jak poprowadzić z szefem rozmowę o podwyżce, przychodzą do mnie - jako do dyrektora ds. HR – głównie mężczyźni, a nie kobiety. To wyraźna różnica w ich podejściu, która jednak w żaden sposób nie przekłada się na politykę firmy. Oczywistym jest, że jeśli pracownica wraca np. z urlopu macierzyńskiego, to wysokość jej pensji zostanie wyrównywana. Poza tym jestem orędowniczką jawności płac na konkretnych stanowiskach. W naszej firmie staramy się podążać w tym kierunku i mam nadzieję, że taki trend na polskim rynku będzie przybierał na sile.

A jak patrzy pani na jego kondycję, jako osoba pracująca w międzynarodowym środowisku?

Nie uważam na pewno, że Polska jest krajem zacofanym, bo ostatnie kilkanaście lat to dla nas czas ogromnej transformacji i podążania za światowymi trendami. Polski pracodawca nie jest już pracodawcą konserwatywnym, chociaż wiadomo, że w mniejszych firmach zmiany mogą przebiegać nie aż tak dynamicznie. Rzeczywiście, przez cztery lata pracowałam jako globalny HR biznes partner, więc miałam okazję podróżować po świecie. Pozwoliło mi to zyskać szerszą perspektywę i dostrzec, jak Polska wypada na tle innych krajów. Myślę, że sporo mamy jeszcze do zrobienia, jednak bardzo dużo już się zmieniło. A tempo tych zmian może napawać optymizmem.

Dużo mówi się też o tzw. empatycznym przywództwie, jednak niektórzy szefowie boją się, że jeśli pozwolą podwładnym za „zbytnią” swobodę, to później mogą mieć trudności w egzekwowaniu od nich posłuszeństwa. Gdzie leży złoty środek?

O sposobie zarządzania, jak już wspomniałam, decyduje kadra menadżerska, dlatego kluczowe jest, żeby kierowała się ona wartościami charakterystycznymi dla całej firmy. Ja również staram się być partnerem dla moich koleżanek i kolegów z zespołu; on sam jest duży, więc każdy z jego członków oczekuje od szefa czegoś innego. Jestem zwolenniczką demokratycznego stylu zarządzania, współdzielenia odpowiedzialności, wspierania kreatywności i innowacyjności, dawania przestrzeni. A także możliwości wybrania takiego modelu, w którym nic nie będzie narzucane. Nie mniej ważne jest, by doceniać ludzi, o czym mówię wprost. Nie zawsze chodzi o aspekty finansowe, czasem trzeba dostrzec czyjeś zaangażowanie, potencjał, stworzyć mu możliwości do rozwoju. Taka jest rola prawdziwego lidera i to odróżnia go od „zwykłego” szefa.