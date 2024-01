Nieprzewidziane usterki, awarie i przerwy w pracy pobudzają kreatywność. Jak to działa?

– Należy zaakceptować fakt, że nieprzewidziane przerwy w pracy, awarie czy usterki są nieuniknione – wyjaśnia ekspert – managerowie powinni mieć tego świadomość i otworzyć się na możliwości obrócenia takiej sytuacji na swoją korzyść – tłumaczy.

Nie blokować kreatywności

Jednym ze sposobów umożliwienia tego jest nieprzerwany dostęp do systemu, w którym pracownicy mogą zgłaszać nowe pomysły usprawnienia prac w przedsiębiorstwie. Dzięki dostępności takiej platformy również poza biurem istnieje szansa, że osoba, która po pracy wpadnie na przełomowy pomysł, będzie mogła umieścić go od razu w systemie, aby nie umknął w natłoku bieżących zadań po powrocie do pracy. Kolejną sugestią eksperta jest finansowa gratyfikacja za pomysły, które zostaną zaakceptowane i wdrożone. – Firma, którą analizowaliśmy, oferowała pracownikom nagrodę w wysokości 10% wartości wdrożonego rozwiązania – tłumaczy ekspert.

Praca zdalna może, zdaniem eksperta, wbrew pozorom nieco obniżać kreatywność, ze względu na brak momentu w ciągu dnia, kiedy pracownik, po opuszczeniu biura, a jeszcze przed dotarciem do domu, analizuje podświadomie niedokończone projekty. – Wieczorne powroty do domu stanowią bardzo dobrą okazję do przemyśleń i nowych pomysłów. Praca w charakterze home office nie daje tej możliwości – tłumaczy ekspert – jednak nawet w takich warunkach można zadbać o okoliczności sprzyjające nowym pomysłom, choćby organizując sobie regularne przerwy w pracy czy wychodząc na kilkuminutowy spacer – przekonuje.

Reguła 20 proc.

Google wprowadził „regułę 20%”, zgodnie z którą jeden dzień w tygodniu pracownicy mogą poświęcać na projekty spoza ustalonej dla danego zespołu listy zadań. Zdaniem eksperta taka modyfikacja tygodnia pracy może przynieść firmie korzyści, jednak nie w zakresie, o którym przekonali się właściciele spalonej fabryki. – Nie spodziewałbym się, aby takie rozwiązanie mogło doprowadzić do wielu innowacyjnych pomysłów – zastrzega – pracownicy raczej skupią się w takim czasie na prowadzeniu projektów dodatkowych lub finalizowaniu zaległych, co oczywiście ma swoje zalety, ale niekoniecznie prowadzi do wzmożonej kreatywności i rozkwitu nowych rozwiązań – dodaje.

Istnieją jednak pewne sposoby na podsycenie kreatywności wśród pracowników i wywołanie efektu zbliżonego do tego, który przeanalizowali niemieccy naukowcy. – Organizacje mogą wprowadzić dzień zdrowia psychicznego, zapowiadając go z niewielkim wyprzedzeniem, tak aby pracownicy nie mieli możliwości zaplanowania na ten dzień aktywności, które nadmiernie pochłoną ich uwagę – proponuje Tim Schweisfurth – inną możliwością jest oddanie zespołom nieco wolnego czasu w ciągu dnia poprzez chociażby wcześniejsze zakończenie spotkania. Takie proste rozwiązania mogą prowadzić do bardzo pozytywnych efektów w postaci zwiększonej kreatywności – wyjaśnia.