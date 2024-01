Nie tylko fitness. Oto branże, które zyskują na postanowieniach noworocznych

– Dużo bardziej dbamy o swoje samochody niż swoje zdrowie – zauważa trener Szymala. – Wykonałem w życiu kilkanaście tysięcy konsultacji z klientami. I zauważam, że klienci doskonale wiedzą, jak postępować z własnym samochodem, jak często robić przegląd i kontrolować stan techniczny pojazdu. Jesteśmy rewelacyjnie wyedukowani w tej kwestii, podczas gdy nie zawsze wiemy, jakie działania podjąć w zakresie własnego zdrowia. Gdy zadaję pytanie, kiedy po raz ostatni dana osoba wykonywała badania i czy wie, że są one obowiązkowe, zazwyczaj klienci nie posiadają tej wiedzy – zauważa trener. – Czyli w kwestii dbałości o zdrowie i opieki nad własnym ciałem ta wiedza nadal nie jest wystarczająca. W firmach zachodnich, przy zatrudnieniu nowego pracownika, bierze się pod uwagę stan zdrowia danej osoby. Komplet badań jest wymagany, zwłaszcza na stanowiskach kierowniczych. Na szczęście coraz więcej ludzi zaczyna dostrzegać, że odchudzanie to nie wszystko, że ważna jest poprawa swojego zdrowia na wyższym poziomie. Zadbanie o well-being pozwala cieszyć się zdrowiem i lepiej spożytkować dany nam czas. W Polsce 8 proc. osób regularnie ćwiczy, a to nadal bardzo mało. Podczas gdy wykonane przez Deloitte badania pokazały, że 1 dolar wydany na aktywność fizyczną pozwala zaoszczędzić 3 dolary na leczenie – podsumowuje ekspert.

– Spadek i utrata motywacji może dopaść cię o każdej porze roku, bo wpływ na to może mieć wszystko, począwszy od pogody i nastroju, poprzez nowe zainteresowania, a skończywszy na zdrowiu czy zmianie priorytetów w życiu – zauważa też Marzena Batruch. – Styczniowi klienci mogą ulotnić się wraz ze zniknięciem noworocznego bodźcowania, ale równie dobrze mogą zostać, gdy uda im się znaleźć potrzebny i atrakcyjny cel nauki, dobrego nauczyciela oraz metodyczne wsparcie – zapewnia właścicielka szkoły Master Language.

Warto też zauważyć, że poziom motywacji jest kwestią indywidualną i zarówno od danej osoby, jak i od specjalisty, z którym współpracuje, zależy, jak uda się tę kwestię przepracować, aby, pokonując trudności, móc nadal dążyć do obranego celu. – Dużo zależy od osoby i rodzaju jej motywacji – podkreśla dietetyczka Aleksandra Pasich. – Motywacja może być zewnętrzna – namowa kogoś z rodziny, lekarza – na przykład by dopuścić daną osobę do operacji – lub wewnętrzna, kiedy dana osoba chce zmienić swój sposób żywienia dla siebie. Jeśli osoba robi to dla siebie, to motywacja jest silniejsza i starcza jej na dłużej. W trakcie współpracy również skupiamy się na planowaniu celów i zadań motywacyjnych – zapewnia Aleksandra Pasich.

We don’t speak January

Niektóre firmy, mając świadomość, że motywacja osób zainteresowanych daną usługą w styczniu może szybko zmaleć, celowo rezygnują z zapisów tym terminie, stawiając na klientów, którzy albo kontynuują współpracę z daną instytucją, albo rozpoczną ją wtedy, gdy styczniowy zapał nieco opadnie i podjęte decyzje będą bardziej przemyślane.

– Słyszałam o akcji niektórych szkół językowych i siłowni „We don’t speak January”. Szczerze mówiąc, nie wyobrażam sobie zamykania się na klientów styczniowych, gdyż szanujemy i doceniamy każdą chęć i próbę rozwoju, nawet tę nieudaną – zaznacza Marzena Batruch. – Kształtowanie dobrych nawyków wymaga czasu i czasami nieudana próba potrzebna jest do tego, by podjąć kolejną, już udaną. Świadczy o tym masa tzw. powracających klientów, którzy zrobili sobie przerwę w trudniejszym dla siebie momencie, by potem wrócić do nauki języka ze wzmożoną motywacją. Szanujemy to. Jesteśmy po to, by uczyć i wspierać naszych klientów, a nie po to, by dyskryminować ich ze względu na źródło motywacji – podkreśla.

O tym, że na dobre zmiany nie trzeba czekać do stycznia, przekonana jest też Aleksandra Pasich. – Każdy czas jest dobry na zmianę nawyków żywieniowych. Z początkiem roku mamy więcej chęci i energii do działania, wyznaczamy cele i plany – podkreśla. – Natomiast warto pamiętać o tym, że nie ma idealnego czasu na zmianę sposobu żywienia, bo zawsze może "coś wyskoczyć": mniej czasu na gotowanie, więcej pracy, choroba itp. Warto wypracować sobie strategię na każdy czas, także ten "trudniejszy", bo dieta ma być "szyta na miarę" i to żywienie ma być dostosowane do nas i naszych potrzeb a nie odwrotnie – podsumowuje dietetyczka.