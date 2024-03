Marnotrawstwo talentu kobiet: alarmujące dane Banku Światowego

Czytaj więcej Biznes i prawo Iwona Kozera: To mężczyźni muszą dostrzec, jaki potencjał drzemie w kobietach Większość młodych ludzi zwraca uwagę na to, jaka jest polityka danej organizacji, jeżeli chodzi o zapewnienie różnorodności. Jeśli nie jesteśmy w stanie pokazać, że dbamy o tę różnorodność, że mamy procesy i kulturę organizacyjną, które ją zapewniają począwszy od poziomu rekrutacji, przez system rozwoju pracowników, to młodzi ludzie do nas nie przyjdą - mówi założycielka Fundacji Liderek Biznesu.

Polska znalazła się wśród 30 wymienionych w raporcie krajów, w których ojcowie zachęcani są do skorzystania z urlopu przeznaczonego na opiekę nad noworodkiem. Zgodnie z obowiązującym prawem, w tym czasie mężczyźni są chronieni przed zwolnieniem z pracy, a podobne uregulowania wprowadzono też między innymi w Belgii, Czechach, Kazachstanie czy Hiszpanii.

Niebezpieczne zawody nie dla kobiet

Analizując poszczególne obszary aktywności zawodowej kobiet, zauważono, że w skali światowej jedno na pięć stanowisk w zarządach korporacyjnych zajmują kobiety. W 92 krajach brakuje przepisów nakazujących równość wynagrodzeń za pracę na tym samym poziomie. W 20 krajach zakazuje się kobietom pracy w godzinach nocnych, a w 45 – wykonywania zawodów uznawanych za niebezpieczne. W 62 krajach wiek emerytalny jest niższy dla kobiet niż dla mężczyzn, a w 81 świadczenia emerytalne dla kobiet nie uwzględniają okresów nieobecności w pracy związanych z opieką nad dzieckiem.

Pod lupę wzięto też kwestię molestowania seksualnego w miejscu pracy, wykazując, że wprawdzie w 151 krajach obowiązują przepisy w tym zakresie, to jedynie w 40 z nich uwzględniono ochronę przed tym zjawiskiem w miejscach publicznych oraz w drodze do pracy. – Na całym świecie dyskryminujące przepisy i praktyki uniemożliwiają kobietom pracę lub zakładanie firm na równych prawach co mężczyźni – konstatuje Indermit Gill, główny ekonomista World Bank Group, we wstępie do omawianego raportu. – Zamknięcie tej luki mogłoby podnieść wysokość produktu krajowego brutto na świecie o ponad 20%, podwajając tym samym globalny wskaźnik wzrostu w ciągu następnej dekady. Reformy są jednak wprowadzane w zbyt wolnym tempie – konkluduje.

„Zejdźmy naszym córkom z drogi”

– Mam szczerą nadzieję, że pokolenie mojej córki będzie ostatnim, któremu przyjdzie mierzyć się z niesprawiedliwymi barierami na drodze do zawodowego rozwoju kobiet. Te bariery mają swoje konsekwencje nie tylko w odniesieniu do kobiet, ale i mężczyzn, ponieważ spowalniają gospodarkę, uniemożliwiając jej potencjalny rozwój – zauważa Indermit Gill. – Jedynie połowa kobiet uczestniczy w globalnym rynku pracy, w porównaniu do 2/3 mężczyzn. Cóż za marnotrawstwo talentu. Co gorsza, to właśnie te kraje, w których talent jest najbardziej pożądanym, ale i najrzadszym dobrem, marnują go najbardziej – zauważa.

Ekonomista zauważa, że kobiety mają moc do wprowadzania ważnych zmian. – Nasze córki są na to gotowe. Musimy tylko zejść im z drogi – podkreśla.