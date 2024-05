Agnieszka Trzeszkowska-Bereza: Żaden wydawca nie potrafi przewidzieć, który tytuł odniesie sukces

Drugą rzeczą, której nie zrobię, jest sztuczne przetrzymywanie umów blokujących autorów. Jeśli książka się wyprzeda, licencja nadal trwa, ale autor będzie chciał pójść z nią gdzie indziej, zwrócę mu prawa. Natomiast powszechną praktyką jest to, że książka, której nakład się skończył i nie jest dodrukowywana, przestaje być dostępna, ale wydawca nie chce zwrócić autorowi praw.

18 maja Wydawnictwo Mięta obchodziło urodziny. Co uważa pani za największy sekret sukcesu? To, że w ciągu dwóch lat wyszło aż 65 książek, czy coś innego?

Myślę, że największym sekretem naszego sukcesu jest to, że czytelnicy uwierzyli w to, że można się komunikować w taki sposób, jak my to robimy. Ktoś napisał pod naszym postem urodzinowym, że jesteśmy wydawnictwem, które jest najbliżej czytelnika. Rzeczywiście, do nas można podejść na targach, porozmawiać z nami; przyjmujemy wszystkie uwagi, nawet te krytyczne. Myślę, że właśnie na tym polega nasz sekret – robimy to, co zapowiadamy, i jesteśmy w tym konsekwentne.

Co dzisiaj oznacza prowadzenie małego wydawnictwa? Czy nadal można tak określić wasze wydawnictwo?

No właśnie nie! Jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością musimy ujawniać przychody i obroty. Śmieję się, że po opublikowaniu naszego sprawozdania rocznego nie będę mogła przystąpić do żadnej organizacji branżowej w charakterze niszowego wydawcy. W ciągu dwóch lat rozwinęliśmy wydawnictwo do tego stopnia, że przestaliśmy być małym wydawcą. Nie chodzi tylko o liczbę opublikowanych książek, ale też o zwiększanie zatrudnienia. I teraz trudno będzie nam się zatrzymać w tym rozwoju.