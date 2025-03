Nowa branża, w której zdecydowanie dominują kobiety, rośnie w siłę. Imponujące dochody

Od piętnastu lat branża szkoleń rośnie w średnim tempie 5 proc. rocznie, a w ciągu ostatnich czterech lat rozwój ten przyspieszył do ok. 6 proc. Polacy chętnie korzystają z różnego rodzaju ofert szkoleniowych i edukacyjnych, już 70 proc. twierdzi, że inwestuje w siebie, a połowa płaci za swoją edukację. Również w zarobkach twórców internetowych organizacja kursów, szkoleń, webinarów eksperckich i warsztatów odgrywa coraz większą rolę, przynosząc często większe dochody niż np. współprace reklamowe.

Kobiety zdominowały branżę szkoleń

Najnowsza analiza Krajowego Rejestru Sądowego, przeprowadzona przez wywiadownię gospodarczą Dun & Brdstreet na zlecenie ClickMeeting, platformy oferującej narzędzia do webinarów, konferencji i szkoleń online, wykazała, że ubiegłym roku zarejestrowano 3,6 tys. nowych firm w tym segmencie szkoleniowym. W zależności od konkretnego profilu działalności udział kobiet wśród właścicielek firm oscyluje między 50 proc. a 70 proc. Pod tym względem stawia to szkolenia w jednym rzędzie z branżami beauty, opieki zdrowotnej czy księgowości. Największy odsetek firm z branży szkoleń należących do kobiet notuje się w regionach z dużymi aglomeracjami miejskimi, a więc na Mazowszu, Dolnym i Górnym Śląsku, w Wielkopolsce, Małopolsce i na Pomorzu. Z kolei najsłabiej pod tym względem wypadają Lubelszczyzna, Podkarpacie, Warmia i Mazury oraz województwa świętokrzyskie i opolskie.

O tym, jak długo jeszcze rynek szkoleń będzie się rozwijał i ile można zarobić, działając na nim, mówi Martyna Grzegorczyk, Marketing Manager ClickMeeting.

W związku z dynamicznym rozwojem branży szkoleniowej, jakie są przewidywania co do wysycenia się rynku tego rodzaju usługami? Kiedy firm działających w tym obszarze będzie tyle, że już więcej nie będzie trzeba?

Rynek szkoleń online jest daleki od nasycenia. Widzimy to nie tylko my, obserwując coraz większe zainteresowanie szkoleniami online, w tym elastycznymi formatami, takimi jak webinary płatne, ale takie wnioski płyną również z branżowych raportów. Jeden z nich, Corporate Training Market Research sporządzony przez Allied Market Research przewiduje globalnie uśredniony wzrost na poziomie 7 proc. rocznie do 2035 roku. Oczywiście coraz większy udział w rynku mają szkolenia online.